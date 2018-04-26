Ночлежка в роли вытрезвителя

Людям, которые «перебрали» с алкоголем, нужно предоставлять социальный приют. Новые спецучреждения, по сути, должны являться аналогом ночлежек — в них смогут размещать лишь тех, кому не требуется медицинская помощь. Как стало известно « Парламентской газете », соответствующий законопроект предлагают разработать в Госдуме — тема включена в повестку заседания президиума Совета законодателей РФ , который пройдёт 27 апреля в Санкт-Петербурге

«Пьяный» фактор

Учёные, эксперты бьют тревогу — в структуре смертности в России одно из первых мест по-прежнему занимает уход из жизни трудоспособного населения допенсионного возраста. Доминирующее место здесь занимает смертность в результате ДТП, убийства, суициды, от употребления алкоголя. В совокупности это уносит жизни не менее 500 тысяч граждан России ежегодно.

В парламенте обращают особенное внимание именно на снижение пьяного «пьяного» фактора — он влияет не только на смертность, но и становится причиной тяжёлых хронических заболеваний, инвалидности. По данным МВД, только от переохлаждения в результате злоупотребления алкоголем и наркотиками в год погибают не менее 30 тысяч россиян — особенно на севере страны, в регионах Сибири и Дальнего Востока. Сопоставимое количество соотечественников по той же причине становятся инвалидами — как правило, это происходит из-за необходимости ампутировать обмороженные конечности. Всё это, как показывают научные исследования, напрямую влияет на экономику страны — сегодня потери от смерти людей, не доживших до пенсионного возраста, экономистами оценивается в десятки миллиардов рублей.

По мнению замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья, доктора медицинских наук и заслуженного врача России Николая Говорина , в сложившейся ситуации необходимы специальные меры — они должны быть направлены на оказание помощи тем, кто из-за алкогольного опьянения дезориентирован в пространстве (вплоть до того, что не может сам передвигаться), но не нуждается в срочной медицинской помощи. «Такие люди могут не только погибнуть, но и стать объектами нападения, грабежа, других преступных действий. В связи с этим мы считаем необходимым внести изменения в федеральное законодательство, которые подразумевает создание спецучреждений для таких людей», — пояснил Говорин «Парламентской газете».

Как пояснил депутат, речь идёт о социальных приютах по типу ночлежек — в них будет дежурить медработник и создадут условия, при которых человек может спокойно и изолированно провести наиболее кризисные часы своего опьянения. Авторы идеи предполагают, что такие приюты в рамках трёхстороннего договора должны координировать работу с медицинскими учреждениями и отделениями МВД — на случай, если человек начинает вести себя неадекватно и агрессивно. «Как показывает практика, таких бузотёров — всего пять-семь процентов от общего количества пьяных людей. Подавляющее же большинство нуждаются в том, чтобы просто пережить, переспать критические часы, когда они не контролируют свои действия», — пояснил Николай Говорин.

Мы считаем, что наиболее адекватным решением было бы создание таких учреждений в системе социальной службы региона или городов с населением свыше 100 тысяч человек.

Такой механизм применяется в Башкирии на протяжении последних трёх-четырёх лет — в Госдуме называют этот региональный опыт наиболее удачным. А вот так называемый томский вариант, когда ночлежки создавались при наркодиспансерах, вызвал негатив — медработники в один голос говорили, что так не должно быть. И законодатель уверен: такие спецучреждения не должны находиться в системе здравоохранения, так как задача здравоохранения лечить людей, а здесь речь идёт о социальной помощи пьяному человеку. «Мы считаем, что наиболее адекватным решением было бы создание таких учреждений в системе социальной службы региона или городов с населением свыше 100 тысяч человек», — подытожил Николай Говорин.

Кто оплатит ночлежки?

В Госдуме понимают, что решение о создании спецприютов для пьяных стоит прописать в виде законопроекта — в нём должно быть указано, что регионы вправе сами определять, нужны им такие учреждения или нет. Понятно, что в Ингушетии в силу традиций проблема алкоголизма не такая острая, как, например, в Магаданской области . Вместе с тем эксперты и парламентарии склоняются к тому, что система спецучреждений не должна работать только за госсчёт — при создании таких мест должны быть задействованы механизмы государственно-частного партнёрства.

Любая помощь человеку, оказавшегося с кризисной ситуации, должна получать поддержку государства, уверена член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко . По её словам, «для того чтобы человек оставался человеком, надо прилагать все усилия». «Моё личное мнение — создание социальных ночлежек для людей в состоянии опьянения целесообразно закрепить в федеральном законодательстве. Другое дело, к этим вопросам надо подходить взвешенно — нельзя возлагать все расходы на региональную казну. Можно, например, использовать сотрудничество госструктур с НКО по линии грантов, это может быть привлечение добровольческих организаций, которые сегодня действительно горят добрым желанием помогать людям», — отметила она.

Татьяна Кусайко, в прошлом — главврач городской поликлиники в Мурманске , согласна, что социальные приюты нельзя отдавать на баланс системы здравоохранения. Она убеждена, что создание новых спецучреждений может стать полем для развития деятельности социально ориентированных НКО.

В самих же НКО готовы сотрудничать. Как отметил замглавы Межрегионального общественного движения семейных клубов трезвости Дмитрий Девяткин, появление социальных «перевалочных» приютов давно назрело — многие некоммерческие структуры занимаются делами милосердия за свой счёт, поэтому объектов инфраструктуры, предназначенных для дел милосердия, не хватает. Хотя именно такая работа, как ничто другое, укрепляет доверие между теми, кто в этой работе задействован. «Если государство возьмёт на себя часть финансирования, то такая форма, как социальные приюты для людей в состоянии опьянения, имеет шансы на успешную реализацию. Для бюджета это вполне подъёмные деньги, экономически идея обоснованна и предполагает небольшую нагрузку на госбюджет», — считает он.

Можно, например, использовать сотрудничество госструктур с НКО по линии грантов, это может быть привлечение добровольческих организаций, которые сегодня действительно горят добрым желанием помогать людям.

Эксперт обратил внимание, что многие организации, которые на свои средства занимаются социальной помощью, рано или поздно утыкаются в потолок возможностей — из-за недостатка средств. «Волонтёрам, которые задействованы, например, в работе по ресоциализации алко— и наркозависимых, очень часто приходится тратить собственные средства. Поэтому периодически складываются ситуации, когда НКО трудно нести свою ношу — необходимо развиваться, а ресурсов едва хватает на поддержание необходимого минимума. И такой шаг, как создание социальных приютов, конечно, мы можем только приветствовать», — подчеркнул Дмитрий Девяткин.