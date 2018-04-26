На станции Сарепта в Волгограде увековечили память о герое Великой Отечественной войны

Во время массированной бомбардировки Сталинграда он вместе с подчиненными спасал грузы и восстанавливал пути. Проработав всю жизнь на железной дороге, Александр Сурков ушел на пенсию в звании Героя социалистического труда.

— В течение всей Сталинградской битвы железнодорожники Сарептского узла под руководством в Александра Суркова разгрузили большое количество колесных пар для устройства противотанковых заграждений, организовали подвоз свыше 2700 тонн нефти и топлива, отправили в тыл, за Волгу, более 190 вагонов ценного оборудования, в — рассказали сегодня в пресс-службе ПривЖД. — Александр Иванович всю жизнь посвятил работе на железной дороге, устроившись на работу в 15 лет.

В 1942 году Александр Сурков был назначен начальником станции Сарепта Сталинградской железной дороги, которая являлась важным железнодорожным узлом.

— Во время одного из массированных налетов вражеской авиации, который произошел 8 августа 1942 года, Александр Сурков подбежал к стоявшему неподалеку пассажирскому паровозу и дал сигнал тревоги. Затем с машинистом Плешаковым подогнал пожарный поезд к составам, где бушевал огонь. Воодушевленные командиром, работники станции вывели из-под огня несколько десятков вагонов с боеприпасами и ценными грузами. После ликвидации пожара, Александр Иванович организовал работу по восстановлению путей и функционированию станции в целом. Через двое суток движение возобновилос ь.

После войны Александр Сурков продолжал работать на железной дороге. За доблестный труд был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден двумя орденами Ленина, знаком «Почетный железнодорожник» и медалями.