Дождутся ли волгоградцы хорошего урожая от семян, хранящихся в хозяйствах?

В скором времени в регионе начнется сев. «В регионе к яровому севу подготовлено 101 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, или 108% от потребности, — рассказала руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Раиса Липчанская. — Все семена доведены до посевных кондиций и соответствуют требованиям ГОСТа. В области проведена замена некондиционных партий семян на семена высших репродукций. Семеноводческими хозяйствами региона подготовлено к реализации 8 тыс. тонн семян ярового ячменя и нута для сортосмены и сортообновления. Ведь правильно подобранный сорт, исходя из генетически заложенных в него возможностей, откликаясь на высокий агрофон — правильно и вовремя проведённые работы по уходу за посевами и благоприятные факторы внешней среды, обеспечивает повышение урожайности на 30-50%».