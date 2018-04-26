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Дождутся ли волгоградцы хорошего урожая от семян, хранящихся в хозяйствах?
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Дождутся ли волгоградцы хорошего урожая от семян, хранящихся в хозяйствах? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В скором времени в регионе начнется сев.
«В регионе к яровому севу подготовлено 101 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, или 108% от потребности, — рассказала руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Раиса Липчанская. — Все семена доведены до посевных кондиций и соответствуют требованиям ГОСТа. В области проведена замена некондиционных партий семян на семена высших репродукций. Семеноводческими хозяйствами региона подготовлено к реализации 8 тыс. тонн семян ярового ячменя и нута для сортосмены и сортообновления. Ведь правильно подобранный сорт, исходя из генетически заложенных в него возможностей, откликаясь на высокий агрофон — правильно и вовремя проведённые работы по уходу за посевами и благоприятные факторы внешней среды, обеспечивает повышение урожайности на 30-50%».
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