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Лучшее за день. 25 апреля
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Лучшее за день. 25 апреля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Нобелиат, изучавший толщину нервных волокон; мухи, помогающие зашивать раны без шрамов; Академия наук, которая помогает решать проблемы больших городов… Таким парадоксальным получился сегодня ночной дайджест.
Наш нынешний герой рубрики «Как получить Нобелевку» стал нобелевским лауреатом в военное время, когда США уже вступили в войну со страной, откуда в Америку переехали его родители. Тогда церемония вручения не проводилась — о Нобелевской премии пришлось объявлять по радио.
Чтобы зашить рану без шрамов, нужно повнимательнее присмотреться к мухам.
Против ковровых блокировок Роскомнадзора выступило и Общество научных работников: попытки блокировать Telegram параллельно парализуют научную работу в стране.
Все ли на Земле предопределено? Ученые ставят эксперименты.
Робототехника развивается семимильными шагами. Какие основные вызовы этого направления человеческой деятельности?
Если блокчейн сделать квантовым, то на что это будет похоже? Оказывается, на машину времени.
Российская академия наук взялась за урбанистику. Президент РАН подписал соглашение с мэром Москвы: академики помогут решать проблемы больших городов.
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