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Из-за отказа от награды Натали Портман хотят лишить израильского гражданства
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Из-за отказа от награды Натали Портман хотят лишить израильского гражданства 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Натали Портман оказалась втянутой в международный скандал, который разразился из-за ее нежелания прилететь на церемонию вручения престижной израильской премии Genezis, которая вручается евреям, добившимся наибольших успехов и признания. На днях израильские власти получили письмо от представителей актрисы, в котором сообщалось, что Натали не примет участие в мероприятии в июне 2018.
В сообщении была указана причина отказа Портман: «актриса опечалена последними событиями в Израиле и будет испытывать дискомфорт от участия в публичных мероприятиях на территории страны». Натали недовольна продолжающимися протестами на границе с Газой, в ходе которых израильские солдаты применяли боевые снаряды и убили множество местных беззащитных жителей. Власти Израиля, в свою очередь, недовольны решением Портман: министр культуры Израиля Мири Регев написала, что актриса «упала в руки антиизраильских активистов, как спелый фрукт», а политик и юрист Орен Хазан вообще предложил лишить Портман гражданства. Напомним, что у Натали сейчас двойное гражданство: американское и израильское, а родилась актриса в Иерусалиме.
попкорнnews
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