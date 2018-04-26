Из-за отказа от награды Натали Портман хотят лишить израильского гражданства 

Натали Портман оказалась втянутой в международный скандал, который разразился из-за ее нежелания прилететь на церемонию вручения престижной израильской премии Genezis, которая вручается евреям, добившимся наибольших успехов и признания. На днях израильские власти получили письмо от представителей актрисы, в котором сообщалось, что Натали не примет участие в мероприятии в июне 2018.
В сообщении была указана причина отказа Портман: «актриса опечалена последними событиями в Израиле и будет испытывать дискомфорт от участия в публичных мероприятиях на территории страны». Натали недовольна продолжающимися протестами на границе с Газой, в ходе которых израильские солдаты применяли боевые снаряды и убили множество местных беззащитных жителей. Власти Израиля, в свою очередь, недовольны решением Портман: министр культуры Израиля Мири Регев написала, что актриса «упала в руки антиизраильских активистов, как спелый фрукт», а политик и юрист Орен Хазан вообще предложил лишить Портман гражданства. Напомним, что у Натали сейчас двойное гражданство: американское и израильское, а родилась актриса в Иерусалиме.
попкорнnews