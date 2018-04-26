«Это точно фонтан?»: поклонники озадачились декорацией на участке Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова находится под пристальным взором общественности, которая, кажется, готова раскритиковать звезду за малейший промах. И даже когда танцовщица не предпринимает никаких экстравагантных действий, вокруг ее персоны все равно возгорается скандал и бурные обсуждения.

К удивлению многих пользователей сети, эпатажная светская львица Анастасия Волочкова сделала паузу в своих скандальных заявлениях и показала поклонникам красоту, которая на днях появилась на ее участке возле дома. Танцовщица обогатилась садовой скульптурой, состоящей из четырех кувшинов, из которых друг в друга нежно журчит вода.

Будучи очарованной простотой исполнения, звезда решила продемонстрировать новую изюминку своих угодий публике сети, и сняла небольшой видеоролик, на котором поклонники смогли также полюбоваться приобретением Волочковой и послушать мелодию воды. «А у вас есть фонтанчики на участках? Мне кажется, это так мило», — сообщила Анастасия, озадачив некоторых подписчиков.

Так, многие люди, следящие за жизнью бывшей примы Большого театра, отметили, что неправильно называть сооружение фонтаном. По их уверениям, это водопад или ручеек, а потому пользователи раскритиковали звезду за незнание таких простых истин. «Фонтанчик это когда вода вверх бьет, а когда вниз падает, то это водопад» «Очень красиво, только это не фонтанчик, а скорее всего ручеёк» «Настя в этом деле не профи и не отличает фонтан от водопада. Она шпагат умеет только классно делать» «Мда, после ваших слов я прям в сомнении, это точно фонтан?» «Это псевдоручей, но вы, видимо, несведущи в таких вопросах» «Молодец, Настя, действительно мило, только у тебя не фонтан, а так очень даже неплохо»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 24 Апр 2018 в 3:04 PDT Некоторые же пользователи сети отметили, что совершенно неважно, как правильно называется данная конструкция. Главное, Волочкова обошлась без своих фирменных шпагатов, а также показала что-то действительно приятное. А потому необходимо поблагодарить звезду за милую публикацию, и, может быть, больше не придется смотреть на искалеченные ноги и мозоли, заработанные долгими часами пребывания в пуантах. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!