Магазины Кишинева начали оборудовать урнами для жалоб покупателей

Пожаловаться на некачественный товар в Молдове стало проще. В кишиневском супермаркете установили первую урну для сбора отзывов потребителей, передает телеканал «МИР 24».

До этого покупатели часто обращались в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов с информацией о просроченных товарах и недостоверных ценниках. Недавно молдавские соцсети потрясло фото с хлебом, в котором находилась мертвая мышь. После этого было принято решение установить в крупных супермаркетах специальные урны для сбора жалоб посетителей.

«К каждой урне будет прикреплен один инспектор агентства, который раз в неделю он будет изымать все петиции. Сейчас у нас тестовый период. Хотим посмотреть, сколько петиций будет написано. В зависимости от их количества время изъятия будет увеличено или уменьшено», — рассказал глава отдела по надзору за потреблением и распространением пищевых продуктов Сергей Сырги.

Директор супермаркета Думитру Демержи признался, что с интересом ждут мнения покупателей.

«Я думаю, мы вместе с агентством сможем оценить уровень нашей работы. Лучший индикатор для нас — покупатель. Я думаю, теперь если будут какие-то проблемы, то их можно будет легче решить», — отметил Демержи.

Всего в Молдове установят 20 таких урн — шесть в Кишиневе и 14 в районах республики.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ