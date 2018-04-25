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Магазины Кишинева начали оборудовать урнами для жалоб покупателей
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Магазины Кишинева начали оборудовать урнами для жалоб покупателей 

Мир24 1 час назад
Пожаловаться на некачественный товар в Молдове стало проще. В кишиневском супермаркете установили первую урну для сбора отзывов потребителей, передает телеканал «МИР 24».
До этого покупатели часто обращались в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов с информацией о просроченных товарах и недостоверных ценниках. Недавно молдавские соцсети потрясло фото с хлебом, в котором находилась мертвая мышь. После этого было принято решение установить в крупных супермаркетах специальные урны для сбора жалоб посетителей.
«К каждой урне будет прикреплен один инспектор агентства, который раз в неделю он будет изымать все петиции. Сейчас у нас тестовый период. Хотим посмотреть, сколько петиций будет написано. В зависимости от их количества время изъятия будет увеличено или уменьшено», — рассказал глава отдела по надзору за потреблением и распространением пищевых продуктов Сергей Сырги.
Директор супермаркета Думитру Демержи признался, что с интересом ждут мнения покупателей.
«Я думаю, мы вместе с агентством сможем оценить уровень нашей работы. Лучший индикатор для нас — покупатель. Я думаю, теперь если будут какие-то проблемы, то их можно будет легче решить», — отметил Демержи.
Всего в Молдове установят 20 таких урн — шесть в Кишиневе и 14 в районах республики.
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