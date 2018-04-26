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Дайвер установил мировой рекорд по пребыванию в ледяной воде
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Дайвер установил мировой рекорд по пребыванию в ледяной воде 

News.ru 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Известный дайвер Джем Карабай из Турции, которого прозвали «акваменом» установил новый рекорд и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
Его рекордное погружение завершилось 23 апреля, которое продлилось беспрецедентных 30 часов. Аквалангист погрузился в Эгейское море неподалёку от турецкого острова Гекчеада и провёл там без всплытия на поверхность 30 часов 20 минут.
В результате Карабай побил прежний 15-часовой рекорд по пребыванию в холодной воде с аквалангом, установленный норвежцем Нильсом Сельнесом, сообщает Спутник-Казахстан.
Видео этого феноменального погружения выложили в Сеть:
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