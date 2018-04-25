Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, направленный на поддержку семей с детьми 

Законопроект подготовлен заместителем Председателя Государственной Думы Игорем Лебедевым, Председателем Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и членом Комитета по международным делам Еленой Строковой. Документ, предполагающий внесение изменений в ст. 1 ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», направлен в Правительство РФ для подготовки официального заключения. Авторы инициативы предлагают дать право на получение ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ. На данный момент право на такую ежемесячную выплату имеют семьи со среднедушевым доходом лишь в полтора прожиточных минимума. «Полагаем, что количество семей, которые обратятся за ежемесячной выплатой, предусмотренной Федеральным законом, будет невелико. В то же время, молодые семьи, в которых среднемесячный доход не достигает двукратной величины прожиточного минимума, то есть ниже восстановительного бюджета, позволяющего обеспечить приемлемый образ жизни, также являются бедными и нуждаются в поддержке государства», — сообщил Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что решение демографической проблемы в РФ включено в число приоритетных государственных задач. «Тема поднятия планки среднедушевого дохода семьи до двух прожиточных минимумов обсуждалась, в частности, на недавней встрече депутатов Государственной Думы с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, который поручил профильным министерствам проработать данный вопрос», — напомнил глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.