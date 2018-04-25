Ещё
Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, направленный на поддержку семей с детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, направленный на поддержку семей с детьми 

duma.gov.ru 2 часа назад
Законопроект подготовлен заместителем Председателя Государственной Думы Игорем Лебедевым, Председателем Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и членом Комитета по международным делам Еленой Строковой. Документ, предполагающий внесение изменений в ст. 1 ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», направлен в Правительство РФ для подготовки официального заключения. Авторы инициативы предлагают дать право на получение ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ. На данный момент право на такую ежемесячную выплату имеют семьи со среднедушевым доходом лишь в полтора прожиточных минимума. «Полагаем, что количество семей, которые обратятся за ежемесячной выплатой, предусмотренной Федеральным законом, будет невелико. В то же время, молодые семьи, в которых среднемесячный доход не достигает двукратной величины прожиточного минимума, то есть ниже восстановительного бюджета, позволяющего обеспечить приемлемый образ жизни, также являются бедными и нуждаются в поддержке государства», — сообщил Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что решение демографической проблемы в РФ включено в число приоритетных государственных задач. «Тема поднятия планки среднедушевого дохода семьи до двух прожиточных минимумов обсуждалась, в частности, на недавней встрече депутатов Государственной Думы с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, который поручил профильным министерствам проработать данный вопрос», — напомнил глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
duma.gov.ru: последние новости
На выездном заседании Совета ГД в ЯНАО пройдет обсуждение реализации крупных инвестиционных проектов РАН внесет в Государственную Думу предложения по законопроекту о контрсанкциях в отношении США Для доработки законопроекта о контрсанкциях в отношении США создадут рабочую группу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ44
Украина взялась за российские корабли291
В провале Су-57 обвинили F-35695
Макрон назвал условие ухода из Сирии89
Рубль упал без видимых причин94
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение