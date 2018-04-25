Председатель Государственной Думы провел встречу с губернатором Московской области 

Встреча прошла в среду, 18 апреля. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили актуальные вопросы, касающиеся жизни региона и наметили планы дальнейшего сотрудничества. В ходе встречи Вячеслав Володин отметил потенциал развития Московской области. «У Московской области большой потенциал развития промышленности и сельского хозяйства, и нам важно, чтобы регион получал новые возможности для роста», — сказал Председатель Государственной Думы.