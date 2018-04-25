Председатель Государственной Думы провел встречу с губернатором Московской области

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РАН внесет в Государственную Думу предложения по законопроекту о контрсанкциях в отношении США

Для доработки законопроекта о контрсанкциях в отношении США создадут рабочую группу

Сегодня в Государственной Думе (20 апреля 2018 г.)