Туск посетил Белград в рамках подготовки к саммиту ЕС в Софии

"Европейских союз является и хочет быть самым надежным партнером Сербии и всего региона Западных Балкан. На саммите в мае мы напомним о нашей готовности работать над европейской перспективой региона. Всему миру ясно, что будущее сербов не будет решать ни Москва , ни Вашингтон, ни Анкара , ни Брюссель . Это будет решать Белград", — сказал Туск.

"ЕС является тем местом, где никто ничего не навязывает. Мы [в ЕС] построили сообщество, чтобы никто никогда свою независимость не оплачивал кровью, ЕС следует рассматривать как проект со стратегическим видением", — добавил он. Туск также назвал «родственной душой» президента Вучича, подчеркнув, что они оба знают, «что в жизни и в политике когда-то нужно с чем-то соглашаться». По его словам, Вучич — живое доказательство того, как можно быть одновременно и великим патриотом, и рациональным прагматиком.

В свою очередь Вучич указал на необходимость скорейшего разрешения проблемы самопровозглашенного Косова: «Мы должны стараться, чтобы наши дети не имели таких же проблем [с Косово].

Мы должны предложить нашему народу будущее, но мы будем бороться за интересы нашего народа». Говоря о перспективах решениях данной проблемы, Вучич отметил, что «Сербия выполнила все обязательства», и готова «идти на компромисс», но «не потерпит унижения».

В июле 2017 года Вучич заявил о начале широкого общественного диалога по Косову, признание которого является, по его же словам, главным условием вступления в ЕС. В то же время еще до начала общественного обсуждения, Вучич объявил, что предложения по решению проблемы самопровозглашенного государства будут подготовлены властью к марту 2018 года. Такие заявления были восприняты некоторыми общественными кругами Сербии как готовность сдать Косово в обмен на вступление в ЕС вне зависимости от результатов общественного обсуждения.