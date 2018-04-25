Ещё
Туск посетил Белград в рамках подготовки к саммиту ЕС в Софии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск посетил Белград в рамках подготовки к саммиту ЕС в Софии 

ТАСС 2 часа назад
БЕЛГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Дональд Туск в рамках своего турне по Балканам посетил Белград, где убеждал сербов вступать в ЕС, поскольку «это то место, где никто ничего не навязывает». Об этом он заявил в совместном обращении к прессе с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Европейских союз является и хочет быть самым надежным партнером Сербии и всего региона Западных Балкан. На саммите в мае мы напомним о нашей готовности работать над европейской перспективой региона. Всему миру ясно, что будущее сербов не будет решать ни Москва, ни Вашингтон, ни Анкара, ни Брюссель. Это будет решать Белград", — сказал Туск.
"ЕС является тем местом, где никто ничего не навязывает. Мы [в ЕС] построили сообщество, чтобы никто никогда свою независимость не оплачивал кровью, ЕС следует рассматривать как проект со стратегическим видением", — добавил он. Туск также назвал «родственной душой» президента Вучича, подчеркнув, что они оба знают, «что в жизни и в политике когда-то нужно с чем-то соглашаться». По его словам, Вучич — живое доказательство того, как можно быть одновременно и великим патриотом, и рациональным прагматиком.
В свою очередь Вучич указал на необходимость скорейшего разрешения проблемы самопровозглашенного Косова: «Мы должны стараться, чтобы наши дети не имели таких же проблем [с Косово].
Мы должны предложить нашему народу будущее, но мы будем бороться за интересы нашего народа». Говоря о перспективах решениях данной проблемы, Вучич отметил, что «Сербия выполнила все обязательства», и готова «идти на компромисс», но «не потерпит унижения».
В июле 2017 года Вучич заявил о начале широкого общественного диалога по Косову, признание которого является, по его же словам, главным условием вступления в ЕС. В то же время еще до начала общественного обсуждения, Вучич объявил, что предложения по решению проблемы самопровозглашенного государства будут подготовлены властью к марту 2018 года. Такие заявления были восприняты некоторыми общественными кругами Сербии как готовность сдать Косово в обмен на вступление в ЕС вне зависимости от результатов общественного обсуждения.
Саммит стран — членов Евросоюза и государств Западных Балкан пройдет 17 мая в столице Болгарии Софии.
ТАСС: последние новости
Роскачество: более четверти алюминиевых автомобильных дисков небезопасны Трамваи с большим числом мест и зарядками для гироскутеров появятся в Москве в 2020 году Генштаб ВС РФ: на объектах Сирии, по которым ударили США и их союзники, не было химоружия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ38
Украина взялась за российские корабли289
Макрон назвал условие ухода из Сирии89
В провале Су-57 обвинили F-35690
Рубль упал без видимых причин93
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение