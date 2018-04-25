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Росавтодор планирует начать реконструкцию единственной ведущей в Сочи трассы в 2019 году
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Росавтодор планирует начать реконструкцию единственной ведущей в Сочи трассы в 2019 году 

ТАСС 2 часа назад
СОЧИ, 25 апреля. /ТАСС/. Реконструкция трассы А-147 — единственного автомобильного пути, соединяющего Сочи с другими регионами России, — может начаться в 2019 году, сообщил в среду журналистам заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.
Пробки на ведущих к Черному морю автомобильных трассах в курортный сезон стали проблемой для Краснодарского края несколько лет назад, постепенно трассы стали реконструировать и расширять. Дорога А-147 Джубга — Сочи — до границы с Абхазией — единственная магистраль, по которой можно добраться в город на автотранспорте, не пересекая границы. Из-за постоянно растущего, особенно в курортный сезон, трафика машины могут стоять на подъезде к курорту по несколько часов, пробки растягиваются на десятки километров.
"Мы надеемся, что в 2019 году мы приступим к реализации проекта [реконструкции трасс А-147] Я думаю, что и в целом вся дорога от Джубги до Сочи будет реконструирована", — сказал Астахов.
Он уточнил, что параметры реконструкции трассы уже рассматривали на научно-техническом совете Росавтодора.
Представитель агентства также отметил, что сейчас «есть проработки обхода Туапсе» — еще одного сложного участка на побережье.
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