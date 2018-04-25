На выездном заседании Совета ГД в ЯНАО пройдет обсуждение реализации крупных инвестиционных проектов 

23 апреля на выездном заседании Совета Государственной Думы под председательством Вячеслава Володина в поселке Сабетта (ЯНАО) будет обсуждаться вопрос реализации крупных инвестиционных проектов на примере «Ямал СПГ». В ходе поездки депутаты Государственной Думы ознакомятся с работой объектов «Ямал СПГ» — завода по сжижению природного газа, электростанции, полностью обслуживающей все производство, и морского порта. О проекте «Ямал СПГ»Проект «Ямал СПГ» реализуетсяна базе Южно-Тамбейского газового месторождения. Оператором проекта является ОАО «Ямал СПГ» — совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), концерна «Тоталь» (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями. Пуск первой линии состоялся в декабре 2017 года, второй и третьей состоится в 2018 и 2019 годах соответственно. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на новые для российского газа рынки Европы и, преимущественно, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 8 декабря 2017 года состоялась отгрузка первого танкера с СПГ, в которой принял участие Президент РФ Владимир Путин. На данный момент отгружено более миллиона тонн СПГ с первой очереди завода. В рамках проекта построена необходимая транспортная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает эффективную и безопасную работу проекта. Морской порт Сабетта построен в рамках государственно-частного партнерства. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично. В зимнее время используется ледокольная проводка. Этот порт — одна из важнейших опорных точек Северного морского пути, кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию. Рядом с поселком Сабетта построен международный аэропорт, способный принимать современные пассажирские и грузовые самолеты. С февраля 2015 года организовано стабильное воздушное сообщение и регулярные рейсы в Новый Уренгой, Салехард, Тюмень, Москву, Самару и Уфу. На сегодняшний день законтрактовано около 96% готовой продукции с будущего завода. СПГ поставляется на новые для российского газа рынки, там, где нет трубопроводных поставок.