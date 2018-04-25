В ГД провели консультации с экспертами по законопроекту о контрсанкциях в отношении США 

Нюта Федермессер заявила, что на встрече обсуждался вопрос возможного запрета на ввоз лекарственных препаратов из США. Учредитель фонда «Вера» озвучила мнение благотворительного и профессионального сообщества. Она уверена, что до рассмотрения законопроекта Государственной Думой в первом чтении есть достаточно времени, чтобы найти оптимальное решение по вопросу о лекарствах. «Никто не будет возражать, мне кажется, против любых мер, которые не повлекут за собой последствия для здоровья наших граждан», — сказала Нюта Федермессер. Глава профильного комитета Дмитрий Морозов, говоря об ограничении на импорт лекарств, отметил: «Мы всегда должны для себя подчеркивать чрезвычайно важное понятие — эффективность аналога, эффективность дженерика, чтобы у граждан Российской Федерации, которые больны, которые используют препараты, и всегда, тот препарат, о котором мы ведем речь, он был столь же эффективен, если это возможно». Он также подчеркнул, что Государственная Дума постоянно опирается на экспертное сообщество. «Это принципиально важно, поэтому при такой опоре мы, конечно, полностью взвесим все решения. И у нас есть первое чтение, у нас есть второе чтение, есть возможности вносить поправки, мы обязательно найдем решения, которые будут удовлетворять граждан нашей страны», — заявил Дмитрий Морозов. Отметим, что в рамках работы над законопроектом в Государственной Думе пройдет круглый стол, на который приглашены врачи и ведущие специалисты. Мероприятие пройдет 3 мая. Сам законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 15 мая. Напомним, что документ был разработан как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как России в целом, так и ее граждан и юрлиц. Законопроект предоставляет Правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. В частности, в документе речь идет об ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой является США или другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к России. Кроме того, в нем говорится об алкогольной и табачной продукции, софте, а также о лекарствах. Ранее Вячеслав Володин заявил, что меры, предусмотренные в законопроекте, подразумевают снижение влияния действующих в отношении РФ санкций.