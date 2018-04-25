Законодатели, ученые и ведущие медики РФ обсудят вопросы развития детской хирургии 

Мероприятия состоятся 19–22 апреля в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова при участии Всемирной организации здравоохранения. Участие в них примут члены профильного комитета Государственной Думы, академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, заведующие кафедр детской хирургии, ректоры медицинских вузов РФ и другие эксперты в этой области. Кроме того, впервые в конференции и симпозиуме примут участие пациентские организации. Как сообщил глава Комитета, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов, результаты работы симпозиума, конференции и круглого стола должны помочь профессиональному сообществу найти новые методы подготовки будущих высокопрофессиональных медицинских кадров, возможности применения современных научных разработок в детской хирургии, результатов импортозамещения медицинского оборудования и инструментария, пути решения вопросов законодательного регулирования врачебной практики в рамках поручений Президента РФ и объявленного им Десятилетия детства. Парламентарий отметил, что каждый год, в апреле, хирурги, ученые и практики, лучшие студенты хирургических кафедр РФ и стран СНГ встречаются, чтобы принять участие в междисциплинарной конференции и симпозиуме по детской хирургии. «Студенты представляют свои научные работы по абдоминальной и торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии и андрологии, анестезиологии и реанимации, хирургии новорожденных и другим направлениям научного поиска жюри по профильным секциям. Работа студенческих жюри дополняется экспертным мнением ведущих профессоров», — сказал глава Комитета. «Цель конференции — обсудить научные проблемы и клиническую практику на самом высоком уровне, передать традиции известных хирургических школ страны следующим поколениям врачей», — подчеркнул Дмитрий Морозов. В этом году детские хирурги, колопроктологи, патоморфологи, специалисты лучевой диагностики, анестезиологи и реаниматологи обсудят болезнь Гиршпрунга и нейроинтестинальную дисплазию у детей. Ежегодные тематические симпозиумы завершаются принятием резолюций, которые служат основой для подготовки федеральных клинических рекомендаций Российской ассоциации детских хирургов.