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Леонид Слуцкий будет представлять Россию на заседании комиссии ad-hoc ПАСЕ
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Леонид Слуцкий будет представлять Россию на заседании комиссии ad-hoc ПАСЕ 

duma.gov.ru 2 часа назад
Фото: duma.gov.ru
«Мы продолжим обсуждение путей выхода из кризиса между РФ и Парламентской ассамблеей Совета Европы», — сообщил Леонид Слуцкий журналистам. Он отметил, что, «безусловно, надо сохранять и выстраивать отношения в парламентской плоскости на пространстве Совета Европы, но поворотной точкой возвращения к конструктиву с ПАСЕ может быть только принятие регламентных поправок об исключении дискриминационных норм, допускающих лишения ключевых полномочий национальных делегаций». «Мы продолжаем на этом настаивать», — заявил глава Комитета по международным делам. В этом плане, сказал он, Россия опирается на мнения, высказанные руководителями более чем двух десятков национальных делегаций. «Считаю, что движение медленное, но верное в эту сторону вполне реально. Хотя и есть негативные факторы, включая противодействие украинской делегации в ассамблее», — указал Леонид Слуцкий. «В любом случае России нельзя терять Совет Европы», — считает парламентарий. При этом он отметил, что если Совет Европы потеряет Россию, то он окончательно превратится в «подготовительный класс» по вступлению в Евросоюз. «Кроме того, сама организация начнет стремительно терять свою роль и свой авторитет, поскольку деятельность Совета Европы и его основные программы будут качественно сокращены», — утверждает Леонид Слуцкий. Депутат считает, что «институциональный кризис в ПАСЕ подлежит разрешению». Он подчеркнул, что за это выступают многие ключевые политики в плоскости Кабинета министров Совета Европы во главе с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. «Как уже не раз говорилось, если сможем прийти к консенсусу по реформе регламента ПАСЕ, то Россия вернется к вопросу о выплате своего взноса в Совет Европы», — отметил Леонид Слуцкий. Российская Федерация не принимает участия в работе ПАСЕ с 2014 года, так как за ситуацию вокруг Крыма и Украины она была лишена основных полномочий, в том числе права голоса. В 2017 году стало известно, что РФ приостанавливает выплату взноса в СЕ в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. РФ предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий национальные делегации.
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