Депутат ожидает рост числа участников акции «Бессмертный полк»

«Полагаю, что в этом году на шествие „Бессмертный полк“ придет не меньше, а даже больше людей, чем в прошлом году», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик . Он с радостью отметил, что акция становится все более популярной среди молодежи.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что шествие «Бессмертный полк» 9 мая, в день 73-летия Победы, в целом по стране окажется более многочисленным, чем в прошлом году. «Это народная акция, которая с каждым годом становится все более популярна и посещаема. К ней присоединяются не только в России , но и за рубежом. Самое приятное, что к этой акции присоединяется молодежь, которая выходит на улицы с портретами прадедов», — сказал он.

Депутат выйдет на шествие с портретом своего деда — Григория Аникеевича Белика. «Он воевал на Украинском фронте, воевал недолго, потом был демобилизован в тыл, потому что имел специальность машиниста паровоза. Эта специальность очень была востребована в тылу. Так что особенно героических подвигов о нем не расскажу», — сообщил Белик. Депутат примет участие в шествии «Бессмертного полка» в Севастополе — городе-герое, от которого он избирался и где прожил большую часть жизни.

Напомним, год назад в шествии «Бессмертного полка» в Севастополе приняли участие более 30 тысяч человек. Жители и гости города пронесли портреты своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной, а также ветеранов, не доживших до 72-летия Победы, портреты героев-фронтовиков, на груди — георгиевские ленточки. Дети шли с цветами. В мероприятиях, посвященных Дню Победы, тогда приняли участие более 400 ветеранов из Севастополя и других городов, прибывших в город специально на праздник.

Как ожидается, самым масштабным шествие будет в этом году в Москве — более миллиона человек. В прошлом году в нем приняли участие почти 850 000 москвичей и гостей столицы. Люди вышли на Красную площадь с портретами своих предков — солдат, тружеников тыла, партизан, узников нацистских концлагерей. Среди участников шествия в Москве был и президент Владимир Путин . Он нес портрет своего отца-фронтовика.

Шествие пройдет и по всей России. Во всех городах стран участники пройдут колонной с фотографиями своих родственников, участвовавших в войне. Цель акции заключается в том, чтобы сохранить в каждой семье память об участниках тех трагических событий 1941-1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины.

Участие в шествии дает обычным людям возможность соприкоснуться с историей своей семьи, почувствовать себя гражданами большой страны и частью большой общности, с определенной культурой историей.

Чтобы принять участие в акции, требуется минимум усилий. Необходимо зайти на официальный сайт мероприятия и уточнить время и место сбора. В день проведения акции достаточно прийти на место сбора участников с фотографией (размер А4) своего родственника-участника ВОВ, которую можно распечатать самому или заказать в центре госуслуг (МФЦ) «Мои документы». Эту услугу центры предоставляют бесплатно.

Снимок можно прикрепить на табличку с держателем, так фото будет намного удобнее нести, кроме этого, снимок родственника будет видно издалека. Транспарант можно изготовить самому, заказать в фотомастерской либо приобрести в сетевых супермаркетах.

Во многих МФЦ, в том числе и московских, можно опубликовать воспоминания о своем родственнике-ветеране, его фото в электронной книге памяти. Все материалы сканируются, а оригиналы сразу же возвращают владельцам. Желающие могут и сами внести информацию об участниках Великой Отечественной войны через сайт проекта «Бессмертный полк». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями».

Сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва» хранится более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны.