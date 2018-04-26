Под Тверью построят хранилища для обнаруженных поисковиками останков советских воинов

ТАСС , 26 апреля. Два хранилища для останков воинов Великой Отечественной войны, которые обнаружены во время поисковых экспедиций, планируется в этом году построить в Тверской области . Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2018 году в городе Белый и Вазузском сельском поселении Зубцовского района планируется установить модульные хранилища для останков воинов, поднятых поисковиками на территории Тверской области. Финансирование проекта из регионального бюджета в объеме более 1,9 млн рублей утверждено правительством региона", — сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, места для строительства хранилищ — это территории, где велись боевые действия и активно проводятся экспедиции. «Учитывая, что на территории Тверской области проходили одни из самых кровопролитных сражений, эта работа в регионе будет продолжаться еще не менее десяти ближайших лет. Важно заниматься поисковым движением, военно-патриотическим воспитанием молодежи, увековечением памяти погибших солдат и офицеров», — прокомментировал это решение губернатор Игорь Руденя

По словам главы Тверской области, рассматривается возможность строительства третьего хранилища, который может появиться в Оленинском районе. «Средняя статистика в год — это от 1,6 тыс. до двух тысяч захоронений», — утончил губернатор. «Кроме того, 200 тыс. рублей из областной казны в 2018 году будет направлено на проведение торжественных мероприятий по захоронению останков советских воинов, погибших на территории Тверской области во время Великой Отечественной войны», — добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что первое хранилище для останков воинов, поднятых в ходе поисковых экспедиций, появилось в Тверской области в 2017 году. Оно находится в Ржеве и рассчитано на 1500 контейнеров с останками. Аналогов хранилищу нет в других регионах.

Поисковую деятельность на территории Тверской области ведут более 50 отрядов, в составе которых работают около 900 поисковиков, большая часть из них — молодежь в возрасте до 30 лет. На 2018 год запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 районах Тверской области.