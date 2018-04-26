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Ленинградская область готова принять студентов СПБГУ
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Ленинградская область готова принять студентов СПБГУ 

Ivyborg.ru 1 час назад
Ленинградская область предложит Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ) две площадки для размещения нового кампуса старейшего высшего учебного заведения России.
Градостроительный совет области рассмотрел и одобрил концепцию возможного размещения кампуса на бывших землях Ржевского полигона во Всеволожске (свыше 530 гектаров), а также в посёлке Верево Гатчинского района (300 гектаров вдоль железной дороги на Гатчину).
Руководству СПбГУ предложили три площадки для возможного размещения кампуса вуза, которые подбирала рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.
До конца недели администрация области направит свои предложения о размещении нового кампуса руководству СПбГУ. Ядром кампуса станет научно-технологический медицинский комплекс. На территории также предполагается разместить администрацию университета, учебные и научные корпуса, жилой городок, клинику, спортивный комплекс с бассейном, оранжерею и инженерные строения.
Разработка концепции размещения СПбГУ ведется согласно решению федеральной рабочей группы от 26 мая 2016 года, созданной под эгидой Минэкономразвития, для проработки предложений о по созданию единого университетского городка.
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