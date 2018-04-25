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Кумин и Шевченко провели дебаты в «Открытой студии»
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Кумин и Шевченко провели дебаты в «Открытой студии» 

Свободная пресса 59 минут назад
Претенденты в кандидаты на пост мэра Москвы кандидат экономических наук Вадим Кумин и член Совета «Левый фронт» Максим Шевченко провели дебаты в студии «Свободной прессы».
Участники праймериз от лево-патриотических сил подвели итоги президентской кампании 2018 года, обсудив уроки этих выборов. Также Вадим Кумин и Максим Шевченко обсудили выборы мэра Москвы и существующие проблемы столицы. «О том, как Печатников „управляет“ медициной, а Ликсутов — транспортом, почему сведена к нулю роль Мосгордумы — уставного органа, какими должны быть приоритеты в развитии города, и — почему нынешняя городская власть не чувствует духа Москвы — города свободы, фронды», — говорится в анонсе программы.
Также кандидаты от КПРФ и «Левого фронта» обсудили проблему муниципального фильтра на выборах мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что член совета «Левого фронта» Леонид Развозжаев на праймериз «МосСовет-2018» по выборам кандидата в мэры Москвы от лево-патриотических сил отдал свой голос за Максима Шевченко и Вадима Кумина.
Сайт праймериз «МосСовет-2018»: кандидаты в мэры Москвы
Новости выборов мэра Москвы: На праймериз добавились новые кандидаты
Свободная пресса: последние новости
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