Следственный комитет Оренбурга возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы Роксаны Нечет за «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Отчим девушки нашел несколько месяцев назад какое-то устройство, которое оказалось GPS-трекером. Через некоторое время она решила продать его за 2000 рублей через интернет. «Покупателем» оказался сотрудник правоохранительных органов.
Это та же статья, по которой некоторое время назад пытались привлечь фермера Евгения Васильева, которого привлекали за покупку в интернет-магазине GPS-трекера для своего теленка. При этом наказание по этой статье достаточно тяжкое — до четырех лет лишения свободы.
Журналист, юрист и координатор НКО «Русь Сидящая» Мария Эйсмонт неоднократно сталкивалась со схожими делами. Она считает, что проблема не только в существовании подобной статьи УК, но в общей обвинительной направленности российской системы правосудия.
Мария Эйсмонт журналист, юрист и координатор НКО «Русь Сидящая» «Ничего конкретного по деталям того дела, о котором вы говорите, я сказать не могу, поскольку документов не видела. Но похожие дела все практически имеют вот эти экспертизы, проведенные ФСБ, которые показывают, что, да, данное устройство является специальным техническим средством, предназначенным для сбора информации. И это отсылочная норма к постановлению, в котором тоже довольно общими словами указано, что это за технические средства. То есть, грубо говоря, ну, обыкновенная радионяня — это специальное техническое средство, потому что она закоммутирована под игрушечку, а там мама смотрит и слушает, что происходит в детской комнате. У нас в „Руси Сидящей“ было несколько историй, в том числе история о том, как отец шестерых детей из села небольшого заказал себе на ворота дома такой вот предмет, который бы следил за тем, может быть, кто-то пытается войти в ворота, и посылался сигнал. Тоже его привлекли к уголовной ответственности. В XXI веке такие предметы считаются вообще бытовыми. Когда эти нормы прописывались еще для мобильных телефонов, которые умеют писать видео и аудио, их не было. У меня было ощущение, что после того, как Путина спросили про корову, то все уже поняли абсурд, что вроде бы, казалось, что система пойдет на попятную. Но инерция, как мы видим, довольно большая. Видимо, в Оренбурге не слышали, что теперь надо как-то по-другому это расследовать и, в общем, не доводить до абсурда. Это лишний раз доказывает, что любая глупость так просто не останавливается».
Ситуация с фермером Евгением Васильевым благополучно разрешилась после того, как на ежегодной пресс-конференции журналист RT задал Владимиру Путину вопрос по этому поводу. Не так давно его дело было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а Совет Федерации пообещал декриминализировать соответствующую статью Уголовного кодекса.