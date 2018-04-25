От победы в Сирии зависит геополитический статус России

Ситуации, подобные инциденту в Думе, уже не раз имели место. Политики из США и Европы регулярно используют Сирию как повод для введения новых санкций против России. — Западу уже особо и не нужны доказательства, чтобы рассказать об этом инциденте, — заявил председатель экспертного совета Фонда «Мастерская евразийских идей», политолог Григорий Трофимчук . — Ситуация тестировалась на инциденте с семьей Скрипалей. Сначала идет информационный навал, а затем все начинает развиваться само по себе. Россия занимает открытую позицию в расследовании эпизодов с отравлением Скрипалей и инцидентом в Думе. Однако западные партнеры не стремятся идти на диалог. Более того, они считают, что Россия препятствует расследованию и не пускает специалистов с их стороны в район «химической атаки». Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что активная фаза военной операции в Сирии закончена. Имитация активных военных действий со стороны Запада нужна только для того, чтобы впечатлить президента страны Башара Асада . В регионах Сирии, где есть нефтяные месторождения, остается коалиция из нескольких стран, в том числе США. По мнению Алексея Мухина, у Америки есть на них виды, поэтому заявление Дональда Трампа о выводе войск повергло некоторых генералов в шок.

— Все эти атаки, в том числе на Россию и Башара Асада, это приглашение к диалогу, — утверждает генеральный директор Центра политической информации. — Широкая коалиция, в том числе США, хочет получить официальный статус пребывания в Сирии, чтобы начать разрабатывать местные нефтяные месторождения. А для этого нужно разрыхлить позицию России, Китая Ирана по этому вопросу. Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в ходе дискуссии заявил, что главная победа России в Сирии — отказ Башара Асада от строительства нефтепровода из Саудовской Аравии в Европу, который мог бы стать альтернативой «Южному потоку». Именно после этого президент Сирии вдруг стал неугоден западным странам. — Во время «холодной войны» точка встречи стран вторична, первично важна сама встреча, — подчеркнул Дмитрий Журавлев. — Факт присутствия двух сверхдержав в одном месте означает, что оно в настоящий момент ключевое. Америка будет хоть за одну колючку в пустыне воевать, лишь бы вернуться к идее однополярного мира. В случае успеха в Сирии Россия сможет получить выход в Средиземное море, отметил директор «Центра геополитических экспертиз», политолог Валерий Коровин. Он откроет для нашей страны новые возможности в торговле и обеспечении безопасности в регионе. — Россия своим присутствием в Средиземном море может стабилизировать весь регион, — уверен эксперт. — Без нашей страны в Сирии начинается американская вакханалия со свержениями правящего режима и цветными революциями. А жителей региона американцы и Запад вообще за людей не считают. Наша геополитическая задача — получить выход в открытое морское океаническое пространство, которое сегодня контролируется американцами. Для того, чтобы реализовать планы по строительству морской базы, необходимо вложить серьезные средства. Но когда вопрос касается геополитики, скупиться не стоит, уверен заместитель президента Академии геополитических проблем , доктор военных наук Константин Сивков . Эксперт убежден, что России необходимо наращивать в регионе военную мощь для противостояния Западу. — Конкретные суммы будут зависеть от тех задач, которые поставят для этих баз, — сказал во время обсуждения Константин Сивков. — В Сирии было вооруженное противостояние между Россией и США. Только на данном этапе это было противостояние прокси-войск. Пока Америка не обеспечит реванш, ни на какие договоры они не пойдут. Эксперты подняли вопрос, а нужно ли привлекать международные организации к расследованию инцидента в Думе. Ведь зачастую они тоже подконтрольны силам, которые противостоят России на мировой арене. — Получается, что мы тогда начинаем играть по их правилам, — заявил Валерий Коровин. — ОЗХО — американская структура. Но другой структуры просто нет. Мы не можем вести контрпропаганду, потому что нам нечего предложить в качестве альтернативы. Сейчас мы находимся в западной парадигме, и пока это так, мы будем проигрывать. Не все из участников круглого стола согласились с этой точкой зрения. — Однажды я встречался с одним из бывших сотрудников Госдепа , и он меня спросил: а почему ты считаешь, что у нас все схвачено? — вспоминал Алексей Мухин. — Конечно, можно заранее скептически относиться к международным организациям типа ОЗХО. Давайте дадим ребятам шанс. Эксперты сошлись во мнении, что России необходимо предложить миру альтернативу западной парадигме. Иначе мы и дальше будем попадать в истории, подобные «химатаке» в Думе.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Наследники Геббельса

В понедельник, 16 апреля, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что химическая атака в сирийском городе Дума — ставшая формальным поводом для очередных бомбардировок со стороны НАТО — не более чем инсценировка западных спецслужб.

Назвал он и конкретных заказчиков очередного фэйка, едва не ставшего поводом для начала глобального вооруженного конфликта — Великобританию . Эта провокация не первая, и, надо думать, не последняя. Помнится, «белые каски» в Сирии неоднократно ловили на подобных постановках. Кадры и правда были сильные — видно, что работали настоящие профессионалы своего дела — достойные продолжатели «отца пропаганды» Геббельса (далее…)

Ударная волна

Защищая мирное население Сирии от «варвара Асада», «цивилизованные страны» западного мира нанесли ракетный удар по мирному населению Сирии.

Детали. Целый день мелкие подробности и мелкие комментарии. Сколько ракет полетело, сколько долетело. Какие носители — корабли и самолеты. Тактико-технические характеристики крылатых «Томагавков» даже домохозяйки теперь знают лучше, чем рецептуру приготовления салата оливье (далее…)

Западу не нужна правда о химической атаке в Сирии

После нанесения ракетного удара силами США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии Россия собрала экстренное заседание Совета Безопасности ООН . Однако внесенная Россией резолюция о прекращении агрессии против суверенного государства была заблокирована западными постоянными членами Совета (далее…)

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