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За 3 года в Подмосковье введено 103 объекта здравоохранения
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За 3 года в Подмосковье введено 103 объекта здравоохранения 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
На выездном заседании комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы начальник управления капитального строительства Министерства строительного комплекса Московской области Евгений Максименко сообщил о введении с 2014 по 2017 год 103 объекта здравоохранения на территории региона. Об этом сообщает пресс центр Московской областной думы.
Также отмечается, что в 2018 году планируется ввод ещё семь поликлиник, а в 2019 — три.
Депутаты также проверили строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории Подмосковья и выявили значительные отставания от графиков строительства. Также отмечается, что до сих пор не введены в эксплуатацию ФАПы 2016 и 2017 годов.
«Последние объезды, которые были совершены мной и моими коллегами в начале апреля показали, что на некоторых объектах нет людей, вандалы начали бить окна, отламывать двери, портить имущество. В итоге готовность упала до 80%», — отметил председатель комитета Мособлдумы Андрей Голубев.
Представитель министерства строительного комплекса Подмосковья отметил, что основными причинами в отставаниях от графиков — это недоделки, позднее оформление контрактов, отсутствие возможности заводов-поставщиков своевременной поставки материалов.
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