В конкурсе Открытого правительства победило приложение для борьбы с «черными лесорубами»

"В этом году за счет творческих заданий со стороны федеральных органов исполнительной власти работы победителей стали более качественными", — сказал министр в ходе заседания Совета по открытым данным. Жюри отобрало победителей в шести номинациях, церемония награждения состоится 27 апреля в Доме правительства, добавил Абызов.

"Победили именно те проекты, которые помогают ежедневно повышать качество жизни граждан. Я считаю, что они точно будут внедрены", — заявили министр по итогам заседания Совета.

Какие приложения победили

Лучшим приложением, использующим открытые данные, признали систему оперативного мониторинга и пресечения незаконных рубок «КЕДР». Она позволяет на основе анализа данных спутникового и авиационного мониторинга лесных массивов выявлять нарушения режима лесопользования, говорится в материалах к заседанию Совета. В результате опытной эксплуатации пресекли в Приморском и Хабаровском краях 51 незаконную рубку, экономический эффект составил более 600 тыс. рублей, подчеркивается в аналитической записке.

В ходе конкурса федеральные органы власти представили 50 творческих заданий для разработчиков. В итоге в номинации «Лучшее решение творческого задания государственного органа» победило приложение «ГРАДОГРАФ», позволяющее вести мониторинг и анализ таких параметров городской среды, как акустические, химические загрязнения, плотность транспортного и человеческого потока, освещенность. Это же приложение отметили в специальной номинации компании «Яндекс»

Приз за лучшее исследование, использующее открытые данные, получил проект анализа эффективности размещения МФЦ и центров оказания госуслуг для бизнеса в Ростовской области . Лучшим начинающим проектом, использующим открытые данные, стало приложение для комплексной онлайн-проверки автомобиля «Авто Эксперт». При его разработке использовались базы ГИБДД , Федеральной нотариальной палаты, ФССП, Союза автостраховщиков, Росстандарта, а также портала mos.ru . В номинации «Лучшее решение по развитию инфраструктуры открытых данных» первое место занял агрегатор открытых данных о юридических лицах и предпринимателях «Владелец. Онлайн». Лучший проект, популяризирующий открытые данные, — настольная игра «Датаград».

О конкурсе

Всероссийский конкурс проводится под эгидой Открытого правительства в третий раз для привлечения разработчиков и чиновников к созданию сервисов и приложений на основе открытых данных, которые публикуют российские органы власти. В 2018 году конкурс охватил более 20 регионов, в нем приняли участие более более 400 команд.

В ходе Совета Абызов поручил разработать проект поручения правительства о Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации», чтобы официально придать ему статус постоянного мероприятия.

"Давайте в протоколе отметим подготовить поручение правительства, чтобы в рамках последующего исполнения это встало на контроль", — заключил министр.