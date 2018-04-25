В конкурсе Открытого правительства победило приложение для борьбы с «черными лесорубами» 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. «Открытое правительство» подвело итоги всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации». Об этом заявил министр правительства РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"В этом году за счет творческих заданий со стороны федеральных органов исполнительной власти работы победителей стали более качественными", — сказал министр в ходе заседания Совета по открытым данным. Жюри отобрало победителей в шести номинациях, церемония награждения состоится 27 апреля в Доме правительства, добавил Абызов.
"Победили именно те проекты, которые помогают ежедневно повышать качество жизни граждан. Я считаю, что они точно будут внедрены", — заявили министр по итогам заседания Совета.
Какие приложения победили
Лучшим приложением, использующим открытые данные, признали систему оперативного мониторинга и пресечения незаконных рубок «КЕДР». Она позволяет на основе анализа данных спутникового и авиационного мониторинга лесных массивов выявлять нарушения режима лесопользования, говорится в материалах к заседанию Совета. В результате опытной эксплуатации пресекли в Приморском и Хабаровском краях 51 незаконную рубку, экономический эффект составил более 600 тыс. рублей, подчеркивается в аналитической записке.
В ходе конкурса федеральные органы власти представили 50 творческих заданий для разработчиков. В итоге в номинации «Лучшее решение творческого задания государственного органа» победило приложение «ГРАДОГРАФ», позволяющее вести мониторинг и анализ таких параметров городской среды, как акустические, химические загрязнения, плотность транспортного и человеческого потока, освещенность. Это же приложение отметили в специальной номинации компании «Яндекс».
Приз за лучшее исследование, использующее открытые данные, получил проект анализа эффективности размещения МФЦ и центров оказания госуслуг для бизнеса в Ростовской области. Лучшим начинающим проектом, использующим открытые данные, стало приложение для комплексной онлайн-проверки автомобиля «Авто Эксперт». При его разработке использовались базы ГИБДД, Федеральной нотариальной палаты, ФССП, Союза автостраховщиков, Росстандарта, а также портала mos.ru. В номинации «Лучшее решение по развитию инфраструктуры открытых данных» первое место занял агрегатор открытых данных о юридических лицах и предпринимателях «Владелец. Онлайн». Лучший проект, популяризирующий открытые данные, — настольная игра «Датаград».
О конкурсе
Всероссийский конкурс проводится под эгидой Открытого правительства в третий раз для привлечения разработчиков и чиновников к созданию сервисов и приложений на основе открытых данных, которые публикуют российские органы власти. В 2018 году конкурс охватил более 20 регионов, в нем приняли участие более более 400 команд.
В ходе Совета Абызов поручил разработать проект поручения правительства о Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации», чтобы официально придать ему статус постоянного мероприятия.
"Давайте в протоколе отметим подготовить поручение правительства, чтобы в рамках последующего исполнения это встало на контроль", — заключил министр.