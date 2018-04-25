Лебеди вернулись в любимый пруд после зимовки

На Московском нефтеперерабатывающем заводе существует приятная традиция. Каждый год в заводской пруд возвращаются после зимовки грациозные белые лебеди. Корреспондент «ВМ» наблюдал за пернатыми.

Теплый солнечный день. Заводской пруд неподалеку от проходной. Сотрудники, которые ухаживают за лебедями, завершают последние приготовления перед тем, как выпус тить птиц в родную гавань.

Расставляют лесенки для спуска к воде, накладывают сено в специально построенные домики, которые находятся на плотах. Для работников предприятия важно, чтобы прекрасным обитателям завода было комфортно.

На часах около 12 часов дня.

Гости мероприятия готовятся встретить пернатых виновников торжества. Перед их появлением нас просят вести себя тише. Для птиц первый, весенний выход в свет — небольшой стресс, поэтому людям в этот момент резкие звуки нужно свести к минимуму. Ворота открываются, и навстречу нам выходят четыре белоснежных красавца-лебедя. Их по-доброму называют «пернатой командой». Это так называемые парковые лебеди, которые нуждаются в особом уходе и не улетают зимовать в теплые края. Собравшиеся затаили дыхание от изумления. Даже шумная детвора и та стояла как завороженная.

Чуть неуклюже, лебеди тихонько топают к своему любимому пруду. Минуют ступеньки, попадают на деревянный помост и оттуда стартуют в воду, рассекая ее своими большими крыльями. Этот момент зрители встретили аплодисментами.

Посмотреть за тем, как лебеди выходят на воду, пришли ученики соседних школ и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов

Ведь в этом году акция по выпуску лебедей совпала со 100-летним юбилеем юннатского движения. Век назад примерно в это же время состоялась первая экскурсия по московскому парку для юных натуралистов.

— В этом году мы отмечаем 100-летие создания движения юннатов и надеемся, что дети, которые у нас сегодня здесь, станут активными участниками этого возрождаемого движения, — объяснил Элмурод Расулмухамедов.

Специально к событию дети своими руками изготовили фигуры бумажных лебедей.

Ребята украсили ими деревья, которые растут вокруг пруда.

Это момент зарождения новой традиции, которую теперь будут соблюдать вместе с выпуском лебедей на воду заводского пруда.

— Эти птицы символизируют красоту, надежду и любовь, — сказала заведующая учебной частью «Школы в Капотне» корпуса «Краснопресненский» Татьяна Шипель. — Очень рады, что нас приглашают на это замечательное событие. Такие мероприятия развивают культуру поведения на природе, воспитывают бережное отношение к птицам и животным.

Особенно детям понравилось кормить пернатых. Один из специалистов подготовил для лебедей их излюбленное лакомство — пекинскую капусту.

— Я на выпуске лебедей уже не в первый раз, — признается нам юная москвичка Яна Мирхайдарова. — Лебеди — очень красивые птицы. Видно, что им на этом пруду очень хорошо.

Кормят птиц дважды в день, утром и вечером. Наши герои предпочитают отведать огурцы, морковь или дробленную кукурузу. Нынешнее поколение лебедей уже четвертое, которое живет под опекой сотрудников Московского нефтеперерабатывающего завода, входящего в состав ПАО «Газпром нефть» . Птицы обитают здесь с 2006 года. Когда на улице мороз, лебедей переводят в теплый вольер со специальным бассейном. Перед тем, как выпустить, орнитологи осмотрели их и привили.

Уникальная история и у самого пруда. В прошлом он служил пожарным водоемом. Теперь это благоустроенная территория с аккуратно выложенным по берегам камнем. Здесь живут не только лебеди, но и, к примеру, пресноводные черепахи. А эти животные очень любят чистую воду заводского пруда.

— Мы рады, что проводится такой замечательный праздник, — добавил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. — Фактически с него начинается весна. Мы планируем, что подразделения нашего общества, которые расположены там, где есть нефтеперерабатывающие заводы, приедут сюда на стажировку и увидят, как должно выглядеть образцовое предприятие такого типа.

И действительно, рассказать есть о чем. На протяжении нескольких лет на предприятии ведется работа по модернизации для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. В результате москвичи получили уникальный уголок живой природы. В Марьинской пойме вполне можно встретить зайца-русака, а над головой — два вида соколов: пустельгу и чеглока. Как еще одно доказательство — можжевельник, который начал расти неподалеку от завода. Его нельзя встретить в местах с загрязненным воздухом. Настоящего прорыва удалось достичь осенью 2017 года, когда на предприятии начали функционировать биологические очистные сооружения «Биосфера». После запуска эффективность очистки сточных вод возросла до 99,9 процента, а потребление речной воды сократилось в 2,5 раза.

У руководства МНПЗ большие планы по модернизации предприятия. До 2020 года воздействие на окружающую среду дополнительно снизят на 50 процентов. Достичь таких результатов планируют в том числе за счет вывода из эксплуатации оборудования предыдущего поколения.

ПРЯМЫЕ РЕЧИ

— В своей программе модернизации предприятие проводит большой объем работ с использованием наилучших доступных технологий. Предприятие в числе первых перешло на производство топлива экологического класса Евро-5. Модернизация предприятия продолжается, и мы с вами видим и чувствуем изменения.

Александр Гинзбург , руководитель фонда Развитие и окружающая среда, заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова:

— Я бывал в этом районе лет восемь назад и помню, насколько иным было качество воздуха. Очевидно, что руководство предприятия не видит для себя иной альтернативы, кроме безусловной экологизации производства. Сегодня столичный МНПЗ — «вынужденный» лидер в области экологии, иначе в городе такое предприятие существовать не может. Мы видим, что завод работает вместе с властями города, экологической общественностью, населением окружающих районов. Модернизация завода производит совершенно фантастическое впечатление.