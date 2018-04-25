Почти 390 кустарников высадят до 29 апреля в районе Беговой в рамках программы «Миллион деревьев»

Почти 390 кустарников кизильника блестящего, чубушника венечного, дерена белого, сирени обыкновенной и спиреи Вангутта высадят до 29 апреля 2018 г. в столичном районе Беговой в рамках программы «Миллион деревьев», сообщает пресс-служба управы района.

«Кизильник блестящий появится в девяти дворах Бегового: на Ленинградском проспекте, д. 9 (10 кустов) и д. 28 (30 кустов); на ул. Беговая, д. 2 (10 кустов), д. 5 (25 кустов), д. 18, корп. 2 (15 кустов); на Беговой аллее, д. 5, корп. 2 (20 кустов); на ул. Поликарпова, д. 8 (10 кустов); на ул. Скаковая, д. 4, корп. 1 (20 кустов) и д. 14 (20 кустов)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по 25 кустов чубушника венечного высадят во дворах д. 4 и д. 32 на ул. Беговая; по 20 кустов — рядом с д. 11 и д. 17, корп. 1 на ул. Беговая. Дерен белый появится на ул. Расковой, д. 3 (30 кустов) и Ленинградском проспекте, д. 5, стр. 2 (10 кустов). Сирень обыкновенную посадили на Ленинградском проспекте, д. 33, корп. 6 (шесть кустов) и ул. Скаковая, д. 34, корп. 4 (пять кустов). Еще 16 саженцев высадят на ул. Беговая, д. 11 (пять кустов) и ул. Расковой, 22а (11 кустов). В свою очередь на ул. Новая Башиловка, д. 10 появится спирея Вангутта (30 кустов).

«Посадка началась в минувшие выходные. До конца недели все кустарники будут высажены. Всего 387 саженцев. Посадки проходят под контролем специалистов. Кустарники и деревья сажают осенью и весной, так как в это время у саженцев есть больше шансов прижиться», — добавили в пресс-службе.