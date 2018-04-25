Регионы хотят интегрироваться с порталом поставщиков

В среду, 25 апреля, в 75-м павильоне ВДНХ открылся XIV ежегодный форум «Госзаказ — За честные закупки». В этом году он посвящен цифровизации закупок.

На стенде правительства Москвы представлены портал поставщиков столицы — витрина городской контрактной системы, и экспозиция новейшего оборудования для образовательных учреждений, которое город закупает в рамках проекта «Техносфера современной школы».

— Сегодня столица делает акцент на портале поставщиков и тиражировании своего опыта в регионы. Город заинтересован в новых региональных заказчиках, которые подключатся к работе на портале и смогут оптимизировать свои затраты на конкурентной основе, — рассказал заместитель руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Александр Зинин.

На форуме были озвучены достижения Москвы — флагмана в сфере госзакупок. На портале поставщиков зарегистрированы более 90 тысяч пользователей, из которых более 75 процентов — представители малого бизнеса из всех регионов России . За четыре года на портале было заключено более 1,5 миллиона контрактов. Около 40 процентов процедур проводится по типовой стандартизированной документации. Объем закупок у малого бизнеса составляет 225 миллиардов рублей. В среднем в день на портале проходит 700 котировочных сессий.

Представленное на стенде оборудование для профильных классов — инженерных, биологии, химии — позволяет модернизировать формат обучения и готовить будущих специалистов на принципиально новом уровне. К примеру, с помощью электронного кульмана вместе с другими обучающими устройствами можно спроектировать и создать необходимую деталь.

А интерактивный анатомический стол Пирогова позволяет в тонкостях изучить строение человеческого тела.

— В этом году мы поставили анатомический стол Пирогова в 41 московскую школу. Думаем, до конца года нам удастся оснастить сотню школ, — рассказала директор проекта Екатерина Рубан.

Шесть лучших поставщиков столицы — производители хлеба, медицинского оборудования, строительные компании, поставщики товаров для офиса — по итогам прошлого года получили награды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев , руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике:

— Представители 10 регионов России заявили о своем интересе к интеграции с порталом поставщиков Москвы. Москва предлагает использовать возможности, которые апробированы как заказчиками, так и поставщиками. Их на портале зарегистрировано более 90 тысяч из всех субъектов РФ, и количество продолжает расти. Это говорит о доверии и востребованности интернет-ресурса.