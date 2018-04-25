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Клинцевич парировал замечание Макрона о фейковых новостях
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Клинцевич парировал замечание Макрона о фейковых новостях 

Российская Газета 1 час назад
Фейковые новости действительно подрывают безопасность стран, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так сенатор прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего бороться с фейковыми новостями ради демократии.
Но, по мнению Клинцевича, гораздо опаснее — заявления официальных лиц ряда стран, «придающие этим новостям совсем другой вес».
"Думаю, что в принципе можно согласиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Только я бы «закинул сеть шире», — цитирует РИА Новости Клинцевича. — Сегодня фейковые новости — реальная угроза для безопасности мира в целом. И, на мой взгляд, эту безопасность подрывают даже не фейковые новости, озвученные СМИ, а заявления официальных лиц ряда стран, придающие этим новостям совсем другой вес".
В качестве примера российский сенатор привел обвинение Дамаска в использовании химического оружия, до сих пор не нашедшее никакого подтверждения.
"Что касается западной демократии, то беспокойство Эммануэля Макрона, видимо, вполне оправдано, — констатировал Клинцевич. — Фейки, предназначенные для внешнего потребления, неизбежно размывают и внутренние ценности. В конечном счете — это бумеранг, который имеет обыкновение возвращаться".
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