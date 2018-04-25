Клинцевич парировал замечание Макрона о фейковых новостях

Но, по мнению Клинцевича, гораздо опаснее — заявления официальных лиц ряда стран, «придающие этим новостям совсем другой вес».

"Думаю, что в принципе можно согласиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Только я бы «закинул сеть шире», — цитирует РИА Новости Клинцевича. — Сегодня фейковые новости — реальная угроза для безопасности мира в целом. И, на мой взгляд, эту безопасность подрывают даже не фейковые новости, озвученные СМИ, а заявления официальных лиц ряда стран, придающие этим новостям совсем другой вес".

В качестве примера российский сенатор привел обвинение Дамаска в использовании химического оружия, до сих пор не нашедшее никакого подтверждения.

"Что касается западной демократии, то беспокойство Эммануэля Макрона, видимо, вполне оправдано, — констатировал Клинцевич. — Фейки, предназначенные для внешнего потребления, неизбежно размывают и внутренние ценности. В конечном счете — это бумеранг, который имеет обыкновение возвращаться".