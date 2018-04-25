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Новое правительство Кыргызстана принесло присягу
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Новое правительство Кыргызстана принесло присягу 

Мир24 1 час назад
В Кыргызстане правительство принесло присягу перед парламентом и главой государства, передает телеканал «МИР 24». Возглавил новый кабинет министров Мухаммедкалый Абылгазиев. До этого он руководил администрацией президента. Свои посты сохранили около половины членов прежнего правительства, которое, к слову, проработало меньше года.
Кабмин распустили после того, как парламент вынес ему вотум недоверия. На торжественной церемонии президент республики Сооронбай Жээнбеков отметил, что министры несут ответственность перед государством и народом.
«Присяга священна. Ее ноша тяжела, а ответственность высока. Наш народ издревле особо относился к клятве. Человек, крепко придерживающийся присяги, никогда не вступит на путь коррупции. Вы сами знаете, что случилось с теми, кто не понял всю ответственность слова. Будьте верны присяге! У нас есть все условия для согласованной работы ветвей власти. Наша сила в единстве!» — сказал Жээнбеков.
Работу прежнего правительства парламент посчитал неудовлетворительной. В частности, депутаты критиковали министров за провальные соглашения с инвесторами, плохую подготовку к отопительному сезону и ненадлежащий контроль во время модернизации Бишкекской ТЭЦ.
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