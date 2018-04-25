Лучшего электросварщика выбрал компьютер

В среду, 25 апреля, на базе Службы главного сварщика прошел конкурс «Электросварщик ручной сварки». В нем приняли участие 15 лучших специалистов крупной газовой компании.

К серьезному конкурсу были допущены только опытные сварщики пятого и шестого разрядов, которые работают на предприятии более пяти месяцев и не имеют дисциплинарных взысканий за последний год. Соревнования, проходящие в два этапа, назначили на 10:00, но уже за час до старта конкурсанты были готовы к испытаниям.

— Конкуренция огромная, — рассказывает многократный победитель конкурсов профессионального мастерства сварщик 6-го разряда Сергей Стручков, — все участники — опытные сильные специалисты, поэтому каждая ошибка может стать фатальной и даже полбалла играют важную роль. Поэтому волнение присутствует.

Сергея Собянина. Общий стаж электросварщика Сергея Стручкова — двадцать лет, он регулярно принимает участие в соревнованиях и разработках новых технологий сварки. За одну из них имеет благодарность от мэра Москвы

— Я до сих пор не понимаю, — удивляется сварщик, — почему наградили лично меня, ведь это была коллективная работа. С каждым годом наша деятельность становится все интереснее, новые технологии, методы. Моему сыну 8 лет, надеюсь, он тоже станет сварщиком. Теорию выучит, а в остальном я ему помогу, поделюсь всеми знаниями.

Конкурсанты с нетерпением смотрят на часы. Наконец дан старт. На первом, теоретическом этапе участники вспомнили школьные годы. Волнуясь, они вытягивают экзаменационные билеты, готовятся полчаса и спешат к строгим судьям, чтобы ответить на десять вопросов, касающихся технологии и качества выполнения сварочных работ. Содержание билетов разрабатывал оргкомитет и держал его в секрете вплоть до начала конкурса.

Второй этап — практический. На выполнение сложного задания дается всего 40 минут. Организаторы позаботились, чтобы у всех участников были не только одинаковые сварочные аппараты и электроды, но и равные условия, аналогичный объем и характер работ.

Перед выполнением основного задания участникам разрешалось попрактиковаться на сварке стыковых соединений труб.

Сделанный специалистом шов должен быть равномерным, с плавным переходом к основному металлу, без наплывов, дефектов, прожогов, подрезов и незаваренных кратеров. За каждую допущенную ошибку снимаются баллы. Максимальная оценка практического задания — 100 баллов, но «идеальную» форму сварного шва оценивают не судьи, а специальная компьютерная программа.

Высокотехнологичный прибор проводит 3D-лазерную диагностику и выдает протокол с оценкой в баллах.

— Лазер, — говорит заместитель руководителя лаборатории Сергей Панков , — сканирует сварочный шов с внутренней и внешней стороны, замер идет с двух миллионов точек, с очень высоким разрешением, точность измерений составляет 0,1 миллиметра.

Оценка получается беспристрастная и абсолютно однозначная. Однако даже после этого оценку нельзя считать окончательной, ведь свой вердикт работе сварщика должен вынести и специалист лаборатории Управления технического надзора предприятия.

— Наш прибор, — рассказывает судья конкурса, начальник лаборатории Управления технического надзора Дмитрий Платов, — проводит рентгеновский контроль и в результате оценивает, насколько качественно сформировано основное соединение по всей длине. Если видим в нем затемнение, то это пустота или дефект, который может привести к утечке газа.

ПРЯМЫЕ РЕЧИ

Владимир Емцев, главынй сварщик:

— Сварщик — это основная производственная профессия в нашей отрасли, поэтому у нас такое огромное внимание руководства к этим специалистам. От мастерства сварщика, от качества его работы, профессионализма зависит, насколько безопасны будут газовые системы. По этой причине мы очень тщательно подходим к подбору кадров.

За прошедший год к нам пришли более 650 человек, но отбор прошли только 60 специалистов, то есть только каждый десятый. Сейчас на нашем предприятии трудятся более двухсот пятидесяти сварщиков. Это ответственные специалисты с высокой квалификацией, которые справятся с задачей любой сложности. И сделают свою работу оперативно и качественно.

Юрий Колосков, генеральный директор АО «МОСГАЗ»: