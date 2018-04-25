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Союз журналистов: Рейтинг свободы прессы в РФ специально занижают
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Союз журналистов: Рейтинг свободы прессы в РФ специально занижают 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Международная организация «Репортеры без границ» поставила Россию на 148-е место ежегодного рейтинга свободы средств массовой информации из 180-ти возможных. Таким образом, РФ уже третий год подряд сохраняет одну и ту же позицию в рейтинге организации. Верхние строчки списка заняли Норвегия, Швеция, Нидерланды и Финляндия.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что позиции стран в рейтинге «Репортеров без границ» уже давно зависят в большей степени от политических решений, чем от реального положения СМИ в той или иной стране (слушайте аудио).
Соловьев поддержал идею Жириновского об ограничении свободы СМИ  «Это место России будет оставаться таким же. С возможными вариациями: может быть 148-ая (строчка в рейтинге — прим. НСН), 150-ая или 145-ая. Но, тем не менее, суть не будет особо меняться. Я уверен, что в рейтинге свободы прессы, которые издают «Репортеры без границ», Россия будет всегда занимать одно из последний мест. При всем уважении к этой замечательной организации надо понимать, что это не только мнение российских коллег. Это мнение, которое все больше и все громче звучит и в Европе, и в остальном мире. Рейтинг достаточно политизирован. В прошлом году, я точно помню, что такое «свободолюбивое и лояльное» к журналистам государство, как Катар, опережало Россию. Мы в очередной раз в этом году видим ангажированность того рейтинга», — сказал эксперт.
Отметим, что Соединенные Штаты вошли в первую треть рейтинга, заняв 45-е место. Россию также опередили такие государства, как Венесуэла и Мексика.
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