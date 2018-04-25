Мэттис поставил под сомнение надежность России как партнера по контролю над вооружениями

"Россия нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже в течение нескольких лет. Хотя мы стремимся убедить Россию вернуться к соблюдению [этого договора], продолжительность этих нарушений свидетельствует о том, что добиться прогресса [в дальнейших] усилиях по контролю над вооружениями будет непросто, и подрывает доверие к России как надежному партнеру по [разоруженческим] договорам", — говорится в тексте вступительного слова министра обороны, подготовленном к закрытым слушаниям в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.

При этом Мэттис указал, что «Россия и США вовремя выполнили требования, закрепленные в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (ДСНВ) от 2010 года. Текст вступительного слова был распространен пулом журналистов, аккредитованных при минобороны

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение, с которым Москва выражала категорическое несогласие, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению положений этого договора.

В соответствии с бессрочным ДРСМД, подписанным 8 декабря 1987 года и вступившем в силу 1 июня 1988 года, его участники обязуются не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности. Всего СССР уничтожил 1846 таких ракет, США — 846. Инспекционная деятельность была завершена в мае 2001 года.

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года, действует до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Каждая из сторон, согласно документу, сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них. Согласно официальным данным обеих сторон по состоянию на 5 февраля, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них, у России — 527 носителей и 1444 боеголовки.