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На ТНВ рассказали о стратегии после назначения Айрата Сибагатуллина
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На ТНВ рассказали о стратегии после назначения Айрата Сибагатуллина 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Экс-министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин назначен исполнительным директором ТНВ, сообщает пресс-служба телеканала. Ранее о назначении сообщали источники. Коллективу Сибагатуллина представил гендиректор АО ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов. Он пожелал творческих успехов и плодотворной работы. В новой должности Айрат Сибагатуллин займется вопросами вещания каналов «ТНВ-Планета» и «ТНВ-Татарстан». Ильшат Аминов в ходе встречи особо подчеркнул, в ближайшей перспективе назначение Сибагатуллина не будет означать смены формата программ. Сокращение штата также не предвидится. Вещать, по-прежнему, будут на двух языках, согласно действующей лицензии.
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