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«Больше вопросов, чем ответов»: уголовное дело в отношении совладельца «Тут Батут» из-за детских травм
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«Больше вопросов, чем ответов»: уголовное дело в отношении совладельца «Тут Батут» из-за детских травм 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Причиной для возбуждения уголовного дела в отношении совладельца центра «Тут Батут» Александра Швецова стали детские травмы. Как сообщили 29.ru в региональном следкоме, пострадали четверо несовершеннолетних, дети проходили длительное лечение, а предприниматель подозревается в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Помещение центра опечатано, с 20 апреля центр закрыт.
Сам Швецов, которому грозит реальный срок, не понимает, о чем речь: за 2017-й через травмпункт прошли всего четыре человека, и только одна травма оказалась тяжелой, говорит Александр. Попасть на личный прием к руководству Следственного комитета области и получить объяснения происходящего он не может до сих пор.
Вызывает недоумение ситуация с закрытием батутного центра и у уполномоченного по правам предпринимателей в Архангельской области Ивана Кулявцева.
— Батутные комплексы популярны и работают во многих крупных городах и районах, предприниматели участвуют в социальных проектах, презентуют свои услуги на общегородских мероприятиях и т. д. Это хороший пример деловой активности, — комментирует Иван Кулявцев. — Информацию о сложностях предпринимателя узнал из средств массовой информации и социальных сетей. Уверен, что все действия представителей власти должны носить аргументированный, а главное — правовой характер. Чтобы начать активную работу по защите законных прав и интересов предпринимателя, попросил в наш адрес написать официальную жалобу. Будем разбираться в деталях. Пока больше вопросов, чем ответов.
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