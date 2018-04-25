Участники министерской встречи НАТО обсудят «российскую агрессию»

ВАШИНГТОН, 25 апреля. / ТАСС /. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО Брюсселе 27 апреля будет в том числе посвящена так называемому сдерживанию России и оборонительным мерам, принимаемым альянсом, а не санкциям. Об этом в среду журналистам на проведенном в режиме телеконференции брифинге заявил представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Та часть повестки министерской встречи, которая касается России, будет целиком и полностью посвящена конкретным мерам, предпринимаемым НАТО по сдерживанию и обороне. Думаю, на этом будет сосредоточено обсуждение", — сказал он. Дипломат при этом допустил, что в «широком контексте» участники встречи обсудят «российскую агрессию во всех ее формах», а также координацию действий.

Отвечая на вопрос о разговоре на тему экономических рестрикций, представитель Госдепартамента заверил, что Вашингтон находится «в постоянном контакте» со своими ключевыми союзниками в Европе «по вопросу санкций в широком смысле». «Мы делаем многое для координации с ними», — добавил он.

По словам должностного лица, одной из главных тем встречи министров станет финансирование НАТО и участие в этом других членов блока.