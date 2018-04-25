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Участники министерской встречи НАТО обсудят «российскую агрессию»
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Участники министерской встречи НАТО обсудят «российскую агрессию» 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе 27 апреля будет в том числе посвящена так называемому сдерживанию России и оборонительным мерам, принимаемым альянсом, а не санкциям. Об этом в среду журналистам на проведенном в режиме телеконференции брифинге заявил представитель Госдепартамента высокого ранга.
"Та часть повестки министерской встречи, которая касается России, будет целиком и полностью посвящена конкретным мерам, предпринимаемым НАТО по сдерживанию и обороне. Думаю, на этом будет сосредоточено обсуждение", — сказал он. Дипломат при этом допустил, что в «широком контексте» участники встречи обсудят «российскую агрессию во всех ее формах», а также координацию действий.
Отвечая на вопрос о разговоре на тему экономических рестрикций, представитель Госдепартамента заверил, что Вашингтон находится «в постоянном контакте» со своими ключевыми союзниками в Европе «по вопросу санкций в широком смысле». «Мы делаем многое для координации с ними», — добавил он.
По словам должностного лица, одной из главных тем встречи министров станет финансирование НАТО и участие в этом других членов блока.
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