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Архитектор показал достопримечательности в виде бытовых предметов
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Архитектор показал достопримечательности в виде бытовых предметов 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Бразильский архитектор Филипе Васконселуша придумал делать коллажи со всемирно известными зданиями в виде бытовых предметов, вроде открывалки для пива.
@filipe__vasconcelos
Например, часовню Бошьес в ЮАР он превратил в платье Мэрилин Монро, римский Колизей — в глиняную форму на гончарном круге, отель Бурдж-эль-Араб в Дубае — в парус (ну, здесь трудно было представить что-то другое), а музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке — внезапно в соковыжималку.
На его работах также изображены Саграда-Фамилия в Барселоне, Тауэрский мост и небоскреб Лиденхолл в Лондоне, центр Гейдара Алиева в Баку и многие другие мировые достопримечательности.
Давайте вместе взглянем по-новому на привычные здания.
Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 7 Июн 2017 в 3:34 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 7 Июн 2017 в 3:34 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 12 Апр 2017 в 2:35 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 24 Мар 2017 в 3:26 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 1 Сен 2017 в 1:48 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 11 Май 2017 в 2:50 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 12 Июн 2017 в 2:51 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 30 Апр 2017 в 4:13 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 16 Май 2017 в 2:34 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 16 Май 2017 в 2:33 PDT  Публикация от Filipe Vasconcelos (@filipe__vasconcelos) 13 Май 2017 в 3:12 PDT
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