Архитектор показал достопримечательности в виде бытовых предметов

Бразильский архитектор Филипе Васконселуша придумал делать коллажи со всемирно известными зданиями в виде бытовых предметов, вроде открывалки для пива.

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Например, часовню Бошьес в ЮАР он превратил в платье Мэрилин Монро , римский Колизей — в глиняную форму на гончарном круге, отель Бурдж-эль-Араб в Дубае — в парус (ну, здесь трудно было представить что-то другое), а музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке — внезапно в соковыжималку.

На его работах также изображены Саграда-Фамилия в Барселоне, Тауэрский мост и небоскреб Лиденхолл в Лондоне, центр Гейдара Алиева Баку и многие другие мировые достопримечательности.

Давайте вместе взглянем по-новому на привычные здания.

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