Мариничев: С чем мы боремся, запрещая Telegram?

Топ-1: WhatsApp установит новое возрастное ограничение Дмитрий Мариничев : Мессенджер WhatsApp установит новое возрастное ограничение для жителей европейского региона. Если ранее использовать приложением можно было с 13 лет, то, начиная с 25 мая, WhatsApp ограничит доступ пользователям младше 16 лет.

Звучит угрожающе, но, на самом деле, не все так страшно. Вы можете делегировать право пользования логином в WhatsApp своему ребенку. Для этого просто нужно будет подтвердить пользовательское соглашение за него. Хочу напомнить, кстати, что в России по закону о связи в части пользования приборами, к которым относятся мобильные телефон, вы точно так же даете свое согласие за ребенка. Поэтому в данном случае пугаться нечего.

Топ-2: В России впервые задержали подозреваемого с помощью системы распознавания лиц Дмитрий Мариничев: На станции метро «Фрунзенская» в Москве благодаря системе распознавания лиц впервые в России был задержан предполагаемый преступник. Мужчина подозревается в грабеже в городе Егорьевске и скрывается от следствия около года.

Система распознавания лиц и другие технологии, связанные с контролем гражданина, находящегося в социуме — это наше будущее. Бояться этого не стоит. Нужно понимать, что для законопослушного человека эти технологии — плюс. Никто никого не ущемляет в правах, никто ни за кем не следит. Просто с каждым пойманным преступником повышается наша безопасность.

Топ-3: Участники многодневных протестов в Ереване вернулись на улицы, чтобы убрать за собой Дмитрий Мариничев: Участники многодневных протестов в Ереване вернулись на улицы, чтобы убрать за собой. Главным местом для сбора протестующих в Ереване стала площадь Республики. За десять дней на ней появилось много мусора, поэтому армяне договорились в Фейсбуке вернуться на улицы и прибраться. На странице встречи отметились почти три тысячи человек, ещё около десяти тысяч выразили заинтересованность.

Пока мы воспринимаем Facebook, Telegram и прочие социальные сети и мессенджеры, как систему координации недовольных масс и вообще нечто, что нужно запретить, появляется абсолютно уникальная позитивная новость. Люди собрались и решили навести порядок, сделав это посредством социальных сетей и мессенджеров, столь страшных и ненавистных многими. Получается, нужно правильно применять тот или иной инструмент, а не запрещать его. В связи с этим вопрос — с чем мы боремся, запрещая Telegram?

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.