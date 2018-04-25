Потерявшиеся озера и долгий татарский протест 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» рассказывает о событиях города и республики по итогам среды, 25 апреля. Генплан Мэрия Казани ответила на запрос «Казанского репортер» о потерявшихся на новом генплане города озерах. Накануне мы вместе с читателями искали Большое и Малое Чуйково, говорили с экологами и пришли к выводу, что утрата водоемов будет тяжелой потерей для столицы Татарстана. Городские власти настаивают, что озера будут сохранены: «в составе генплана разработана схема природно-рекреационного комплекса». Повестка Госсовета РТ В ходе сегодняшнего заседания депутаты рассмотрели более 40 вопросов. В том числе, поддержали поправки о голосовании по месту пребывания, внеся изменения в Избирательный кодекс, и ввели институт «общественных обсуждения» при утверждении тех или иных корректив в генпланы городов и поселений республики. Кроме того, утверждена компенсация для пенсионеров старше 70 лет за капитальный ремонт. Говорили и о мусоросжигательном заводе в Татарстане. Тема звучала в сессии вопросов главе Росприроднадзора РТ Фариту Хайрутдинову — он говорил о проектной документации. А еще Госсовет РТ отклонил законопроект депутата Артема Прокофьева о запрете строительства МСЗ в радиусе 10 километров от границ населенных пунктов Татарстана. Татарский протест Главной темой заседания Госсовета РТ стало принятие обращения к спикеру Госдумы России Вячеславу Володину. Татарстанские депутаты настаивают на губительности закона о добровольном изучении национальных языков и просят обсудить норму на уровне регионов. С критикой закона и, в целом, ситуации с изучением родных языков в национальных республиках выступили Ильшат Аминов, Дмитрий Самаренкин, Разиль Валеев, Фарид Мухаметшин и другие. Мы постарались представить позицию каждого из спикеров. Президент РТ Рустам Минниханов в дискуссии не участвовал. Пока шло заседание Госсовета РТ, он работал в Москве — принимал участие во встрече под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, а затем имел с ним личную встречу. Тем временем, депутат Госсовета РТ Шакир Ягудин говорил о сохранении должности президента в республике. Он заявил, что Москва не должна настаивать на отказе от должности. В этом случае, «федеральный закон вторгается в предмет конституционного регулирования». Кстати, сегодня же стало известно об аресте Ольги Зиятдиновой, ранее обратившейся в суд с заявлением о принуждении ее сына к изучению татарского языка. По словам источника, арест не связан с языковым конфликтом. Деньги Кое-что о госзаказах и госпроектах. КНИТУ-КХТИ разместил тендер на закупку новой мебели в кабинет и приемную ректора Сергея Юшко. Сумма тендера составляет 1 миллион рублей. Дороже всего обойдутся столы. Так, стол с тумбой университет готов купить за 258 тысяч рублей, а стол для переговоров — за 224 тысячи рублей. Между тем, кабмин РТ утвердил концепцию создания института фармацевтической промышленности в форме проектного офиса. Финансироваться проект будет из внебюджетных средств. В отличие от исполняемого заказа Казанского авиационного завода. Сегодня стало известно, что завод почти готов к летным испытаниям модернизированного сверхзвукового бомбарировщика-ракетоносца Ту-22М3М. На крыло самолет поставят уже летом этого года. В завершение добавим, все дайджесты «Казанского репортера» доступны по ссылке.