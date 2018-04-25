«Веревочники» проснулись во Владивостоке

Жители Владивостока сообщают о первых в этому году так называемых веревочниках, которые уже начали свою работу на пляжах города, передает PRIMPRESS.

В частности, с этим явлением столкнулась приморская пара, приехавшая на отдых в районе мыса Поспелова на Русском острове.

«Все ближе календарное лето в нашем городе, и это заметно по тому, как на некоторых местах отдыха появились веревочники. Жители города приехали отдохнуть на мыс Поспелова и встретили там директора, царя и Бога этого места. Со своими законами и правилами», — такое сообщение появилось в группе «ДПС-Контроль».

Дорогу приморцам преградил некий мужчина, которого очевидцы сняли на видео (посмотреть запись можно тут). В ролике этот мужчина настаивает на законности своих действий, прикрываясь «директором Русского острова», который недавно сюда приезжал.

В прошлом году PRIMPRESS писал, что на пляжах Приморского края участились случаи беспредела так называемых веревочников. Как сообщили в краевом УМВД, арендатор имеет право брать деньги за въезд на пляж лишь в том случае, если на вверенной ему территории есть охраняемая парковка. Также на пляже должны быть установлены контейнеры для сбора мусора, биотуалеты, кабинки для переодевания. Обязательным требованием является наличие информационной мачты, спасательной вышки, спасательных жилетов и кругов. Кроме того, арендатор должен выделить специальное помещение для оказания первой медицинской помощи, укомплектованное необходимыми инструментами и препаратами.

Если же у отдыхающих возникли сомнения в законности взимания с них денежных средств, то следует обратиться в дежурную часть отдела полиции того района, в ведомстве которого находится пляж, или же звонить по всем известному телефону 02 (для мобильных 102).