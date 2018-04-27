В ночь с 1 на 2 мая метро в Петербурге будет работать без перерыва

В ночь с 1 на 2 мая метрополитен Санкт-Петербурга переведут в круглосуточный режим работы, сообщили в пресс-службе подземки.

Для пассажиров откроют на вход и выход все вестибюли. Исключения составят вестибюль 1 проспекта Ветеранов, вестибюль 2 станции Ленинский проспект, вестибюль 2 площади Ленина, вестибюль 1 станции Московская, вестибюль 1 в Девяткино и вестибюль 2 на станции Невский проспект. Также петербуржцы не смогут попасть в вестибюль станции Технологический институт, площадь Александра Невского 2, Достоевская и Спасская.

В пресс-службе метрополитена предупреждают, что с 2 часов ночи и до 4.30 проездные на основе БСК и интернет-платежи будут недоступны.