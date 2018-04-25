Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Чувашия. Первый квартал-2018

10. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Михайлов — 29 Антилидером первого квартального рейтинга медиаактивности вип-персон Чувашии стал министр строительства республики Владимир Михайлов. Упоминание его персоны в СМИ связано в основном со снегопадами, обрушившимися на Чувашию в начале февраля. из-за бушевавшей непогоды были полностью обесточены населенные пункты в 12 районах республики.

Фото: Владимир Михайлов

Также стало известно, что в республике начала работу программа субсидирования строительства деревянных частных домов. «С одной стороны, это стимулирование деревянного домостроения и глубокой переработки древесины. С другой стороны, речь идет о решении социальных вопросов. Льготное финансирование поможет в осуществлении мечты тем, кто хочет иметь деревянный экологически чистый дом, и тем самым улучшить свои жилищные условия не только в количественном, но и в качественном измерении», — сказал Владимир Михайлов.

В марте жители Чувашии выбрали объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». По словам Владимира Михайлова, сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации, затем пройдет ее экспертиза: «После проведения торгов начнется сам процесс, когда наши общественные пространства и дворовые территории будут преображаться».

9. Замглавы города Чебоксары Николай Владимиров — 30 В начале года решением регионального политсовета «Единой России» заместитель главы Чебоксар Николай Владимиров назначен координатором федерального партийного проекта «Детский спорт» в Чувашии.

Фото: Николай Владимиров

Подводя итоги года в республике замглавы сообщил, что сейчас основная задача городских властей — снизить долги по арендной плате. Самый крупный неплательщик — компания «Коммунальные технологии». «Эти дела сейчас находятся в Арбитражном суде республики как по арендным платежам, так и по внеарендным доходам», — сказал Николай Владимиров.

А 12 марта заместитель главы города принял участие в международном форуме стран БРИКС VisionforFuture в Нью-Дели

8. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов — 31 В начале января Михаил Игнатьев рекомендовал главе минтранса Чувашии Владимиру Иванову достроить парковку чебоксарского аэропорта на 200 машин в мае-июне. Министр пообещал завершить строительство парковки, но срок назвал иной — до октября этого года.

Фото: Владимир Иванов

14 февраля Владимир Иванов был исключен из состава комиссии при главе Чувашии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров республики. Причины данного решения не поясняются. В этот же день Владимир Иванов рассказал журналистам о планах по строительству дорог в республике и судьбе перевозчиков. «В целом, по итогам реализации федеральной программы в 17–18-м годах, мы выйдем на уровень нормативного состояния дорог в Чебоксарской агломерации — до 61%», — пояснил он. Также, по его словам, на строительство и ремонт дорог в районах в этом году планируют направить 700 млн рублей.

7. Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов — 37 В январе министр сельского хозяйства Сергей Артамонов ознакомился с ходом реконструкции Чебоксарского городского молочного завода и провел рабочую встречу с руководителями предприятия. Он предложил им рассмотреть вопрос о возможном участии организации в программах государственной поддержки и кооперации с производителями молока республики.

Фото: Сергей Артамонов

В начале февраля Сергей Артамонов рассказал, что вместо сезонного роста закупочных цен на молоко произошел их резкий спад. Такая ситуация, по его словам, сейчас наблюдается во многих регионах ПФО и России в целом. Цены на продукт в магазинах при этом остаются почти на том же уровне. Эту тему затронули и на Российском инвестиционном форуме в Сочи . Оказалось, что из-за неограниченного ввоза сухого молока упали цены на сырое молоко у производителей, что негативно сказалось на их финансовом состоянии. Глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов заявил, что сухое молоко завозили, в том числе, «по серым схемам, под видом стройматериалов, клея».

12 февраля владельцы «Чувашского бройлера» должны были окончательно закрыть производство и отправить по домам больше 300 работников. Причина — решение собрания кредиторов предприятия о введении процедуры конкурсного производства. По словам министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, на «Чувашском бройлере» оставят только тех, кто работает в операторской и на очистных.

А в конце марта стало известно, что в этом году посевная в Чувашии будет сложнее. Связано это с обвалом цен на отдельные виды сельхозпродукции. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов цифры считает «аховыми». Однако глава прокуратуры Чувашии Василий Пословский , не согласился с ним и призвал министра показывать не «радужные картины», а «объективно оценивать» ситуацию.

6. Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин — 41 В январе вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин прокомментировал сокращение объема федеральной поддержки моногорода Канаша . По его словам, 280 млн рублей разницы Чувашия покроет из своего бюджета. 16 марта стало известной, что Канашу присвоили статус территории опережающего социально-экономического развития. Такое постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев . «Это подразумевает облегченный налоговый режим: снижение ставки налога на прибыль при сегодняшних — до 5%, освобождение ставки по налоговому имуществу, по земельному налогу, также самое главное — это страховые взносы с 30% сегодняшних до 6%», — объяснил Владимир Аврелькин.

Фото: Владимир Аврелькин

А 19 февраля он сообщил, что объемы производства промышленности в Чувашии в январе выросли на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

5. Министр внутренних дел Чувашии Сергей Неяскин — 46 В середине медиарейтинга оказался главный полицейский Чувашии Сергей Неяскин. В феврале он сообщил, что количество преступлений в республике в минувшем году сократилось на 7,5%: «В семи случаях из десяти удается установить злоумышленников и задержать их». А в начале марта популярный чувашский блогер Константин Ишутов на своей страничке в соцсети написал об отставке Сергея Неяскина. Однако информация не нашла подтверждения.

Фото: Сергей Неяскин

21 марта член комитета госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направил депутатский запрос в адрес Сергея Неяскина с просьбой проверить законность закрытия уголовного дела о допинге в республике. Напомним, прошлым летом работница одного из местных медучреждений якобы дала спортсмену запрещенный «Реамберин». Однако во время следствия полицейские не установили факт использования допинга.

В конце марта Сергей Неяскин сообщил, что по «средним подсчетам», в прошлом году на Украину из Чувашии ушло 50 млн рублей в результате сбыта наркотиков. Также он выразил обеспокоенность по поводу вовлечения несовершеннолетних в наркобизнес в республике. На следующий день появилась еще одна тревожная новость — Сергей Неяскин сообщил, что средний размер взятки в Чувашии вырос за 2017 год в 12 раз. Теперь эта цифра оценивается в 93 тыс. рублей.

4. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин — 79 В январе председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин оценил ход строительства Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени героя Советского Союза А. В. Кочетова. Планируется, что кадеты Чувашии смогут начать в ней учиться уже в этом году. Такую же проверку он совершил в начале марта. А 19 января председатель Кабмина Чувашии освободил Владимира Кузюкова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии ЧР.

Фото: Иван Моторин

В феврале Иван Моторин принял участие в совещании по вопросам строительства в Чебоксарах регионального центра по хоккею. Кстати, на встрече также обсуждались вопросы строительства на территории республики новых футбольных полей с искусственным покрытием.

По информации многих авторитетных СМИ на конец марта, грядет показательная «порка» приближенных главы Чувашии. В списках на увольнение и премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

3. Глава города Чебоксары Евгений Кадышев — 87 Третье почетное место рейтинга занимает мэр Чебоксар Евгений Кадышев. В январе он рассказал о роле промышленного туризма в Чебоксарах. По его словам, тут успешно работает электротехнический кластер, многие предприятия получили лицензию на переподготовку персонала и принимают многочисленные группы работников из других городов.

Фото: Евгений Кадышев

В феврале в Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития за 2017 год. Отдельно он уделил внимание разработке принципиально новых требований к размещению рекламных конструкций, а также рассказал о перспективах международного сотрудничества.

В конце месяца Евгений Кадышев на митинге поздравил волонтеров с отмечаемым в городе Годом волонтера и поблагодарил их за неравнодушие. А 24 марта поблагодарил тружеников отрасли жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания Чебоксар в их профессиональный праздник за их круглосуточную работу.

2. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков — 276 На второй строчке медиарейтинга оказался глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. В начале января стало известно, что по итогам 2017 года в рейтинге глав администраций столиц субъектов ПФО Алексей Ладыков занял третье место. 19 января глава администрации Чебоксар принял участие в инспекционной поездке председателя кабмина Чувашии Ивана Моторина на место возведения новой общеобразовательной школы в микрорайоне «Волжский-3». Алексей Ладыков акцентировал внимание подрядчика, что для руководства города и республики важно, чтобы качество работ было на высоком уровне. 26 января сити-менеджер принял участие в открытии после реконструкции единого миграционного центра управления по вопросам миграции МВД Чувашии, а в конце месяца заявил, что зарплата педагогов по сравнению с 2017 годом будет увеличена на 14%.

Фото: Алексей Ладыков

В феврале Алексей Ладыков сказал о намерении расторгнуть договор с ООО «Коммунальные технологии» в одностороннем порядке. «Примите решение о передаче сетей в город, их надо своевременно ремонтировать, восстанавливать и эффективно использовать. Мы обратились в судебные органы. Договор с вами будет расторгнут. Горожане не должны страдать от вашей безответственности», — пояснил он. В тот же день Михаил Игнатьев поинтересовался у Алексея Ладыкова, почему на набережной в речном порту поднимается второй высокоэтажный дом. Вопрос остался без ответа.

В конце февраля сити-менеджер доложил все тому же Михаилу Игнатьеву о планах на 2018 год. В текущем году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на 35 участках дорог на сумму 834,9 млн рублей. А в марте глава администрации предложил построить за два года десять новых детских садов.

1. Глава Чувашии Михаил Игнатьев — 861 Лидером рейтинга медиаактивности заслуженно становится глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он опережает своего ближайшего соперника главу администрации Чебоксар Алексея Ладыкова почти на 600 голосов.

Фото: Михаил Игнатьев

16 января во время оглашения своего послания госсовету и народу республики Михаил Игнатьев поручил навести порядок в работе маршрутчиков до конца марта. На следующий день стало известно, что глава министерства образования Чувашии Юрий Исаев освобожден от должности указом Михаила Игнатьева и переведен на работу в администрацию главы республики на должность заместителя руководителя. В день российской печати Михаил Игнатьев призвал журналистов готовить «больше позитивных сюжетов». В конце января он подверг резкой критике магазины Чувашии за неоправданное повышение цен на реализуемое ими молоко.

В середине февраля глава на инвестфоруме в Сочи сообщил, что республика выделит не менее миллиарда рублей на экологические программы в 2018 году. Там же Михаил Игнатьев и глава Крыма Сергей Аксенов подписали соглашение о развитии сотрудничества между регионами.

20 февраля Михаил Игнатьев задумался над заявлением министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова о том, что если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин, то она бесплодна. Эта тема, кстати, задела и тогдашнего кандидата в президенты Ксению Собчак , которая разразилась постом в Instagram. Ну а в конце февраля ЦИК «Рейтинг» опубликовал национальный рейтинг губернаторов по итогам января–февраля 2018 года, где Михаил Игнатьев занял 41 место.

В марте глава Чувашии заявил, что он «не заказывал сауны». Предшествовало этому отмена оправдательного приговора экс-заместителю руководителя администрации главы республики Сергею Вязовскому по делу о строительстве сауны в доме правительства. Также в начале марта появилась информация о том, что глава республики после президентских выборов планирует отправить правительство Чувашии в отставку. Вскоре появился слух, что готовится отставка и самого главы республики, однако пока этого не произошло.

В конце марта стало известно, что ремонт 8-километрового участка трассы Аликово-Ишаки в сторону родной деревни главы Чувашии Малые Торханы будет отремонтирована за 9,8 млн рублей. Еще в марте глава Чувашии Михаил Игнатьев попросил уделить особое внимание подбору подрядчика для завершения ремонта Цивильского моста, начатого в 2013 году. Также в последние дни марта Михаил Игнатьев распорядился уделить «пристальное внимание безопасности в торговых центрах республики и еще раз проконтролировать все объекты».

Как составляется рейтинг

Каждый квартал РИА «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Чувашии, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом»

По базе «Яндекса» редакция ищет упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Чувашии относительно федерального центра.

Фото: ibresi.cap.ru, gov.cap.ru, pravdapfo.ru, static.mvd.ru, aktualno21.ru