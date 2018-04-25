Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Чувашия. Первый квартал-2018 

10. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Михайлов — 29 Антилидером первого квартального рейтинга медиаактивности вип-персон Чувашии стал министр строительства республики Владимир Михайлов. Упоминание его персоны в СМИ связано в основном со снегопадами, обрушившимися на Чувашию в начале февраля. из-за бушевавшей непогоды были полностью обесточены населенные пункты в 12 районах республики.
Фото: Владимир Михайлов
Также стало известно, что в республике начала работу программа субсидирования строительства деревянных частных домов. «С одной стороны, это стимулирование деревянного домостроения и глубокой переработки древесины. С другой стороны, речь идет о решении социальных вопросов. Льготное финансирование поможет в осуществлении мечты тем, кто хочет иметь деревянный экологически чистый дом, и тем самым улучшить свои жилищные условия не только в количественном, но и в качественном измерении», — сказал Владимир Михайлов.
В марте жители Чувашии выбрали объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». По словам Владимира Михайлова, сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации, затем пройдет ее экспертиза: «После проведения торгов начнется сам процесс, когда наши общественные пространства и дворовые территории будут преображаться».
9. Замглавы города Чебоксары Николай Владимиров — 30 В начале года решением регионального политсовета «Единой России» заместитель главы Чебоксар Николай Владимиров назначен координатором федерального партийного проекта «Детский спорт» в Чувашии.
Фото: Николай Владимиров
Подводя итоги года в республике замглавы сообщил, что сейчас основная задача городских властей — снизить долги по арендной плате. Самый крупный неплательщик — компания «Коммунальные технологии». «Эти дела сейчас находятся в Арбитражном суде республики как по арендным платежам, так и по внеарендным доходам», — сказал Николай Владимиров.
А 12 марта заместитель главы города принял участие в международном форуме стран БРИКС VisionforFuture в Нью-Дели.
8. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов — 31 В начале января Михаил Игнатьев рекомендовал главе минтранса Чувашии Владимиру Иванову достроить парковку чебоксарского аэропорта на 200 машин в мае-июне. Министр пообещал завершить строительство парковки, но срок назвал иной — до октября этого года.
Фото: Владимир Иванов
14 февраля Владимир Иванов был исключен из состава комиссии при главе Чувашии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров республики. Причины данного решения не поясняются. В этот же день Владимир Иванов рассказал журналистам о планах по строительству дорог в республике и судьбе перевозчиков. «В целом, по итогам реализации федеральной программы в 17–18-м годах, мы выйдем на уровень нормативного состояния дорог в Чебоксарской агломерации — до 61%», — пояснил он. Также, по его словам, на строительство и ремонт дорог в районах в этом году планируют направить 700 млн рублей.
7. Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов — 37 В январе министр сельского хозяйства Сергей Артамонов ознакомился с ходом реконструкции Чебоксарского городского молочного завода и провел рабочую встречу с руководителями предприятия. Он предложил им рассмотреть вопрос о возможном участии организации в программах государственной поддержки и кооперации с производителями молока республики.
Фото: Сергей Артамонов
В начале февраля Сергей Артамонов рассказал, что вместо сезонного роста закупочных цен на молоко произошел их резкий спад. Такая ситуация, по его словам, сейчас наблюдается во многих регионах ПФО и России в целом. Цены на продукт в магазинах при этом остаются почти на том же уровне. Эту тему затронули и на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Оказалось, что из-за неограниченного ввоза сухого молока упали цены на сырое молоко у производителей, что негативно сказалось на их финансовом состоянии. Глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов заявил, что сухое молоко завозили, в том числе, «по серым схемам, под видом стройматериалов, клея».
12 февраля владельцы «Чувашского бройлера» должны были окончательно закрыть производство и отправить по домам больше 300 работников. Причина — решение собрания кредиторов предприятия о введении процедуры конкурсного производства. По словам министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, на «Чувашском бройлере» оставят только тех, кто работает в операторской и на очистных.
А в конце марта стало известно, что в этом году посевная в Чувашии будет сложнее. Связано это с обвалом цен на отдельные виды сельхозпродукции. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов цифры считает «аховыми». Однако глава прокуратуры Чувашии Василий Пословский, не согласился с ним и призвал министра показывать не «радужные картины», а «объективно оценивать» ситуацию.
6. Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин — 41 В январе вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин прокомментировал сокращение объема федеральной поддержки моногорода Канаша. По его словам, 280 млн рублей разницы Чувашия покроет из своего бюджета. 16 марта стало известной, что Канашу присвоили статус территории опережающего социально-экономического развития. Такое постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. «Это подразумевает облегченный налоговый режим: снижение ставки налога на прибыль при сегодняшних — до 5%, освобождение ставки по налоговому имуществу, по земельному налогу, также самое главное — это страховые взносы с 30% сегодняшних до 6%», — объяснил Владимир Аврелькин.
Фото: Владимир Аврелькин
А 19 февраля он сообщил, что объемы производства промышленности в Чувашии в январе выросли на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
5. Министр внутренних дел Чувашии Сергей Неяскин — 46 В середине медиарейтинга оказался главный полицейский Чувашии Сергей Неяскин. В феврале он сообщил, что количество преступлений в республике в минувшем году сократилось на 7,5%: «В семи случаях из десяти удается установить злоумышленников и задержать их». А в начале марта популярный чувашский блогер Константин Ишутов на своей страничке в соцсети написал об отставке Сергея Неяскина. Однако информация не нашла подтверждения.
Фото: Сергей Неяскин
21 марта член комитета госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев направил депутатский запрос в адрес Сергея Неяскина с просьбой проверить законность закрытия уголовного дела о допинге в республике. Напомним, прошлым летом работница одного из местных медучреждений якобы дала спортсмену запрещенный «Реамберин». Однако во время следствия полицейские не установили факт использования допинга.
В конце марта Сергей Неяскин сообщил, что по «средним подсчетам», в прошлом году на Украину из Чувашии ушло 50 млн рублей в результате сбыта наркотиков. Также он выразил обеспокоенность по поводу вовлечения несовершеннолетних в наркобизнес в республике. На следующий день появилась еще одна тревожная новость — Сергей Неяскин сообщил, что средний размер взятки в Чувашии вырос за 2017 год в 12 раз. Теперь эта цифра оценивается в 93 тыс. рублей.
4. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин — 79 В январе председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин оценил ход строительства Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени героя Советского Союза А. В. Кочетова. Планируется, что кадеты Чувашии смогут начать в ней учиться уже в этом году. Такую же проверку он совершил в начале марта. А 19 января председатель Кабмина Чувашии освободил Владимира Кузюкова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии ЧР.
Фото: Иван Моторин
В феврале Иван Моторин принял участие в совещании по вопросам строительства в Чебоксарах регионального центра по хоккею. Кстати, на встрече также обсуждались вопросы строительства на территории республики новых футбольных полей с искусственным покрытием.
По информации многих авторитетных СМИ на конец марта, грядет показательная «порка» приближенных главы Чувашии. В списках на увольнение и премьер-министр Чувашии Иван Моторин.
3. Глава города Чебоксары Евгений Кадышев — 87 Третье почетное место рейтинга занимает мэр Чебоксар Евгений Кадышев. В январе он рассказал о роле промышленного туризма в Чебоксарах. По его словам, тут успешно работает электротехнический кластер, многие предприятия получили лицензию на переподготовку персонала и принимают многочисленные группы работников из других городов.
Фото: Евгений Кадышев
В феврале в Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития за 2017 год. Отдельно он уделил внимание разработке принципиально новых требований к размещению рекламных конструкций, а также рассказал о перспективах международного сотрудничества.
В конце месяца Евгений Кадышев на митинге поздравил волонтеров с отмечаемым в городе Годом волонтера и поблагодарил их за неравнодушие. А 24 марта поблагодарил тружеников отрасли жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания Чебоксар в их профессиональный праздник за их круглосуточную работу.
2. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков — 276 На второй строчке медиарейтинга оказался глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. В начале января стало известно, что по итогам 2017 года в рейтинге глав администраций столиц субъектов ПФО Алексей Ладыков занял третье место. 19 января глава администрации Чебоксар принял участие в инспекционной поездке председателя кабмина Чувашии Ивана Моторина на место возведения новой общеобразовательной школы в микрорайоне «Волжский-3». Алексей Ладыков акцентировал внимание подрядчика, что для руководства города и республики важно, чтобы качество работ было на высоком уровне. 26 января сити-менеджер принял участие в открытии после реконструкции единого миграционного центра управления по вопросам миграции МВД Чувашии, а в конце месяца заявил, что зарплата педагогов по сравнению с 2017 годом будет увеличена на 14%.
Фото: Алексей Ладыков
В феврале Алексей Ладыков сказал о намерении расторгнуть договор с ООО «Коммунальные технологии» в одностороннем порядке. «Примите решение о передаче сетей в город, их надо своевременно ремонтировать, восстанавливать и эффективно использовать. Мы обратились в судебные органы. Договор с вами будет расторгнут. Горожане не должны страдать от вашей безответственности», — пояснил он. В тот же день Михаил Игнатьев поинтересовался у Алексея Ладыкова, почему на набережной в речном порту поднимается второй высокоэтажный дом. Вопрос остался без ответа.
В конце февраля сити-менеджер доложил все тому же Михаилу Игнатьеву о планах на 2018 год. В текущем году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на 35 участках дорог на сумму 834,9 млн рублей. А в марте глава администрации предложил построить за два года десять новых детских садов.
1. Глава Чувашии Михаил Игнатьев — 861 Лидером рейтинга медиаактивности заслуженно становится глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он опережает своего ближайшего соперника главу администрации Чебоксар Алексея Ладыкова почти на 600 голосов.
Фото: Михаил Игнатьев
16 января во время оглашения своего послания госсовету и народу республики Михаил Игнатьев поручил навести порядок в работе маршрутчиков до конца марта. На следующий день стало известно, что глава министерства образования Чувашии Юрий Исаев освобожден от должности указом Михаила Игнатьева и переведен на работу в администрацию главы республики на должность заместителя руководителя. В день российской печати Михаил Игнатьев призвал журналистов готовить «больше позитивных сюжетов». В конце января он подверг резкой критике магазины Чувашии за неоправданное повышение цен на реализуемое ими молоко.
В середине февраля глава на инвестфоруме в Сочи сообщил, что республика выделит не менее миллиарда рублей на экологические программы в 2018 году. Там же Михаил Игнатьев и глава Крыма Сергей Аксенов подписали соглашение о развитии сотрудничества между регионами.
20 февраля Михаил Игнатьев задумался над заявлением министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова о том, что если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин, то она бесплодна. Эта тема, кстати, задела и тогдашнего кандидата в президенты Ксению Собчак, которая разразилась постом в Instagram. Ну а в конце февраля ЦИК «Рейтинг» опубликовал национальный рейтинг губернаторов по итогам января–февраля 2018 года, где Михаил Игнатьев занял 41 место.
В марте глава Чувашии заявил, что он «не заказывал сауны». Предшествовало этому отмена оправдательного приговора экс-заместителю руководителя администрации главы республики Сергею Вязовскому по делу о строительстве сауны в доме правительства. Также в начале марта появилась информация о том, что глава республики после президентских выборов планирует отправить правительство Чувашии в отставку. Вскоре появился слух, что готовится отставка и самого главы республики, однако пока этого не произошло.
В конце марта стало известно, что ремонт 8-километрового участка трассы Аликово-Ишаки в сторону родной деревни главы Чувашии Малые Торханы будет отремонтирована за 9,8 млн рублей. Еще в марте глава Чувашии Михаил Игнатьев попросил уделить особое внимание подбору подрядчика для завершения ремонта Цивильского моста, начатого в 2013 году. Также в последние дни марта Михаил Игнатьев распорядился уделить «пристальное внимание безопасности в торговых центрах республики и еще раз проконтролировать все объекты».
Как составляется рейтинг
Каждый квартал РИА «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Чувашии, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом».
По базе «Яндекса» редакция ищет упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Чувашии относительно федерального центра.
Фото: ibresi.cap.ru, gov.cap.ru, pravdapfo.ru, static.mvd.ru, aktualno21.ru