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Элегантность и безупречный вкус: стильные выходы Мелании Трамп
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Элегантность и безупречный вкус: стильные выходы Мелании Трамп 

Eva.ru 51 минуту назад
Фото: Eva.ru
Супруга президента США Дональда Трампа всегда радует глаз своими изящными нарядами, повторить которые стремятся многие модницы со всего мира. И сегодня, в день ее 48-летия, предлагаем вам вдохновиться подборкой безупречных выходов первой леди Америки Мелании Трамп.
После победы Дональда Трампа строгий взор общественности обратился на новоиспеченную первую леди, скрупулёзно разбирая каждый ее выход в свет. Впрочем, Мелания с достоинством выдержала это испытание и вскоре стала иконой стиля, которой восхищается весь мир. И хотя некоторые ее наряды казались публике спорными, их было столь мало, что ясно одно — нам всем есть чему поучиться у американской фотомодели. Цветочные узоры и клетка, пастельные оттенки и красные цвета, классические пальто и затейливые накидки — все это неизменные атрибуты такого разного и безупречного стиля Мелании.
И хотя Мелания отдает предпочтение неизбитым дизайнерским решениям, поклонники отмечают, что первая леди прекрасна не только в платьях и костюмах, но и способна очаровать обыкновенным свитером, что не может не восхищать. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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