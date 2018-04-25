Опубликовано расписание Великорецкого крестного хода 2018 года 

Великорецкий крестный ход в этом году начнется 3 июня и продлится по 8 июня. Вятская епархия опубликовала расписание крестного хода.
Расписание крестного хода
3 июня, воскресенье:
7:00 — божественная литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе Кирова, возглавляет митрополит Вятский и Слободской Марк;
9:00 — молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря города Кирова;
10:00 — начало крестного хода из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря;
11:30 — встреча крестного хода в Троицкой церкви города Кирова;
14:00 — выход крестного хода из Троицкой церкви города Кирова;
18:30 — встреча крестного хода в Бобино. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.
4 июня, понедельник:
3:00 — выход крестного хода из Бобино;
10:00 — встреча крестного хода в Загарье. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу;
12:00 — выход крестного хода из села Загарье;
20:00 — встреча крестного хода в Монастырском. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.
5 июня, вторник:
3:00 — выход крестного хода из Монастырского;
9:00 — прибытие крестного хода в село Горохово. Божественная литургия;
12:00 — выход крестного хода из Горохово;
16:30-17:00 — отправление автобусов от Свято-Серафимовского собора города Кирова в село Великорецкое;
18-:00 — встреча крестного хода в Великорецком Подворье. Молебен святителю Николаю Чудотворцу;
18:30 — всенощное бдение на берегу реки Великой. Исповедь;
18:30 — всенощное бдение в Преображенском храме. Исповедь;
18:30 — всенощное бдение в Никольском храме. Исповедь;
19-00; 20-00; 21-00 — отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров (по мере наполняемости автобусов.
6 июня, среда:
1:00 — ранняя божественная литургия в Преображенском храме;
3:00 — ранняя божественная литургия в Никольском храме;
5:00 — ранняя божественная литургия в Преображенском храме;
6:00 — средняя божественная литургия на берегу реки Великой;
6:00 до 8:00 — отправление автобусов с паломниками от Свято-Серафимовского собора в Великорецкое;
10:00 — поздняя божественная литургия на берегу реки Великой;
13:00 — крестный ход на источник. Освящение воды на источнике и на реке Великой;
14:00 — перенесение иконы от берега реки Великой в Никольский храм Великорецкого Подворья;
14:00 — 18:00 — молебны с акафистом перед Великорецким образом святителя Николая Чудотворца в Никольском храме;
9:00 — 19:00 — отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров (по мере наполняемости автобусов).
7 июня, четверг:
1:00 — молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу в Никольском храме Великорецкого Подворья;
2:00 — выход крестного хода из Великорецкого;
14:00 — встреча крестного хода в Медяны. Канон Великорецкой иконе святителя Николая;
17:00 — выход крестного хода из села Медяны;
19:00 — встреча крестного хода в Мурыгино.
8 июня, пятница:
3:00 — выход крестного хода из поселка Мурыгино;
4:00 — встреча крестного хода в поселке Гирсово. Молебен Святителю Николаю;
5:00 — выход крестного хода из Гирсово;
13:00 — встреча крестного хода в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (Киров, Луганская, 5а). Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, водосвятие;
14:30 — выход крестного хода;
16:30 — встреча крестного хода в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря Кирова. Молебен с акафистом святителю Николаю;
18:00 — окончание крестного хода.
Фото — eparhia-glazov.cerkov.ru