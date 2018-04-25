Опубликовано расписание Великорецкого крестного хода 2018 года

Великорецкий крестный ход в этом году начнется 3 июня и продлится по 8 июня. Вятская епархия опубликовала расписание крестного хода.

Расписание крестного хода

3 июня, воскресенье:

7:00 — божественная литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе Кирова, возглавляет митрополит Вятский и Слободской Марк

9:00 — молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря города Кирова;

10:00 — начало крестного хода из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря;

11:30 — встреча крестного хода в Троицкой церкви города Кирова;

14:00 — выход крестного хода из Троицкой церкви города Кирова;

18:30 — встреча крестного хода в Бобино. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

4 июня, понедельник:

3:00 — выход крестного хода из Бобино;

10:00 — встреча крестного хода в Загарье. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу;

12:00 — выход крестного хода из села Загарье;

20:00 — встреча крестного хода в Монастырском. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.

5 июня, вторник:

3:00 — выход крестного хода из Монастырского;

9:00 — прибытие крестного хода в село Горохово. Божественная литургия;

12:00 — выход крестного хода из Горохово;

16:30-17:00 — отправление автобусов от Свято-Серафимовского собора города Кирова в село Великорецкое;

18-:00 — встреча крестного хода в Великорецком Подворье. Молебен святителю Николаю Чудотворцу;

18:30 — всенощное бдение на берегу реки Великой. Исповедь;

18:30 — всенощное бдение в Преображенском храме. Исповедь;

18:30 — всенощное бдение в Никольском храме. Исповедь;

19-00; 20-00; 21-00 — отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров (по мере наполняемости автобусов.

6 июня, среда:

1:00 — ранняя божественная литургия в Преображенском храме;

3:00 — ранняя божественная литургия в Никольском храме;

5:00 — ранняя божественная литургия в Преображенском храме;

6:00 — средняя божественная литургия на берегу реки Великой;

6:00 до 8:00 — отправление автобусов с паломниками от Свято-Серафимовского собора в Великорецкое;

10:00 — поздняя божественная литургия на берегу реки Великой;

13:00 — крестный ход на источник. Освящение воды на источнике и на реке Великой;

14:00 — перенесение иконы от берега реки Великой в Никольский храм Великорецкого Подворья;

14:00 — 18:00 — молебны с акафистом перед Великорецким образом святителя Николая Чудотворца в Никольском храме;

9:00 — 19:00 — отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров (по мере наполняемости автобусов).

7 июня, четверг:

1:00 — молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу в Никольском храме Великорецкого Подворья;

2:00 — выход крестного хода из Великорецкого;

14:00 — встреча крестного хода в Медяны. Канон Великорецкой иконе святителя Николая;

17:00 — выход крестного хода из села Медяны;

19:00 — встреча крестного хода в Мурыгино

8 июня, пятница:

3:00 — выход крестного хода из поселка Мурыгино;

4:00 — встреча крестного хода в поселке Гирсово. Молебен Святителю Николаю;

5:00 — выход крестного хода из Гирсово;

13:00 — встреча крестного хода в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (Киров, Луганская, 5а). Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, водосвятие;

14:30 — выход крестного хода;

16:30 — встреча крестного хода в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря Кирова. Молебен с акафистом святителю Николаю;

18:00 — окончание крестного хода.

Фото — eparhia-glazov.cerkov.ru