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Я довез их до того страшного места»: таксист в суде рассказал о встрече с убитыми волжанками
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Я довез их до того страшного места»: таксист в суде рассказал о встрече с убитыми волжанками 

v1.ru 56 минут назад
Фото: v1.ru
Жестокого убийцу и расчленителя Александра Масленникова опознал таксист, который последним видел при жизни двух молодых подруг из Волжского. Сегодня в Волгоградском областном суде прошлое очередное заседание по уголовному делу о зверском убийстве. — А он что всегда так опаздывает? — студент юридического факультета, решивший побывать на судебном процессе, посматривает на часы. — Два часа его уже везут. Как будто доставляют «Почтой России». С самого утра встречи с Александром Масленниковым, опоздавшим на заседание почти на полдня, ждут брат расчлененной девушки и гражданский муж ее подруги. — Как он там? Довольный опять? — обсуждает компания в спортивных костюмах.
Расчленителя доставили сегодня в суд с опозданием на два часа
Таксист родом из Азербайджана, который пришел в суд со своей напуганной супругой, стал последним свидетелем страшного преступления. С трудом выговаривая русские слова и отвечая на вопросы прокурора, водитель по имени Азер показывает в сторону Александра Масленникова. — Его вез. И двух девушек. Они сзади сели, а он на переднем сидении. Забрал рядом с караоке-баром и доставил до дома на бульваре Профсоюзов, 19. 7— 8 минут, не больше. Всматриваясь в кадры с камеры видеонаблюдения, таксист часто качает головой. — Они, они. Со спины даже вижу, что они, — подтверждает водитель. Александр Масленников, до сих пор не поднимавший головы, вглядывается в лица постоянных слушателей, не пропускающих ни одной встречи с ним.
Совсем скоро Масленников даст свои показания
В ближайшее время в судебном заседании начнутся прения сторон, на которых волжский расчленитель может дать свои показания — Не знаю, будет он что— то говорить или нет, — признаётся адвокат Масленникова. — Сейчас я к нему уже не езжу. За полгода наговорились. Свои свидетельские показания уже дали матери погибших девушек, которые проходят по делу как потерпевшие, и официантки караоке-клуба. Они узнали в Масленникове спокойного гостя с бутылкой вина в руке. О прогулках по пустырю, на котором расчленитель закопал останки своих жертв, рассказала его бывшая сожительница. А вот сестра убийцы призналась, что из-за чувства страха помогала ему найти и отогнать машину. По словам девушки, в крупном сетевом магазине они купили лопату и скотч.
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