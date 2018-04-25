Обнинский вуз заплатит 200 тыс. рублей за нарушение правил использования атомной энергии

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования акционерное общество было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", — уточнили в ведомстве.

Ростехнадзора. Как сообщили в прокуратуре, вуз нарушил федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии при эксплуатации комплекса технических средств аварийной сигнализации состояния самоподдерживающей цепной реакции в опытном цехе предприятия. Нарушения выявили в ходе совместной проверки прокуратуры

Как уточнили в прокуратуре, допущенные нарушения не нанесли вреда населению и экологии региона.

Прокурором возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ (нарушение норм и правил в области использования атомной энергии). Вуз обжаловал решение о привлечении к ответственности, однако Обнинский городской суд оставил его в силе.