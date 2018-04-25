Обнинский вуз заплатит 200 тыс. рублей за нарушение правил использования атомной энергии 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского (Обнинск) заплатит штраф 200 тыс. рублей за нарушение требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, сообщила в среду прокуратура Калужской области.
"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования акционерное общество было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", — уточнили в ведомстве.
Как сообщили в прокуратуре, вуз нарушил федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии при эксплуатации комплекса технических средств аварийной сигнализации состояния самоподдерживающей цепной реакции в опытном цехе предприятия. Нарушения выявили в ходе совместной проверки прокуратуры и Ростехнадзора.
Как уточнили в прокуратуре, допущенные нарушения не нанесли вреда населению и экологии региона.
Прокурором возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.6 КоАП РФ (нарушение норм и правил в области использования атомной энергии). Вуз обжаловал решение о привлечении к ответственности, однако Обнинский городской суд оставил его в силе.
Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского является одним из ведущих научно-исследовательских центров Росатома.