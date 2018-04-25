Госдепартамент: объявлений о новой встрече Рябкова и Шэннона пока нет 

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. США держат в поле зрения вопрос об организации с Россией нового раунда переговоров по стратегической стабильности, однако даты такой встречи еще не намечены. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Мы внимательно за этим наблюдаем. Но объявлять на этот счет нам в настоящее время нечего", — сказал этот американский дипломат, комментируя вопрос о том, встретятся ли вскоре заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон. Переговоры по стратегической стабильности проходят под сопредседательством Рябкова и Шэннона.