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Госдепартамент: объявлений о новой встрече Рябкова и Шэннона пока нет
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Госдепартамент: объявлений о новой встрече Рябкова и Шэннона пока нет 

ТАСС 55 минут назад
ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. США держат в поле зрения вопрос об организации с Россией нового раунда переговоров по стратегической стабильности, однако даты такой встречи еще не намечены. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Мы внимательно за этим наблюдаем. Но объявлять на этот счет нам в настоящее время нечего", — сказал этот американский дипломат, комментируя вопрос о том, встретятся ли вскоре заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шэннон. Переговоры по стратегической стабильности проходят под сопредседательством Рябкова и Шэннона.
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