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Более 15 кг санкционного сыра обнаружили на московском рынке
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Более 15 кг санкционного сыра обнаружили на московском рынке 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории Царицынского сельскохозяйственного рынка в Москве выявили 15,5 килограммов санкционного сыра и уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«Управлением во взаимодействии с Юго-Западной транспортной прокуратурой на территории Царицынского сельскохозяйственного рынка, расположенного по адресу: Москва, улица Каспийская, дом 36, была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте, производства Германии, Италии, Нидерландов, Украины) общим весом 15,5 килограммов», — говорится в сообщении.
В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция изъята из оборота и уничтожена методом прессования на технической площадке рынка.
США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.
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