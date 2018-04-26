Первый вице-губернатор Кубани: на днях сразу несколько долгостроев обретут нового инвестора

«На вчерашнем совещании с инвесторами, в котором приняли участие крупнейшие застройщики края, очень продуктивно поработала администрация Краснодара . И есть уверенность, что на днях сразу несколько долгостроев обретут нового инвестора», — поделился вице-губернатор с кубанскими пользователями социальной сети.

Также, Андрей Алексеенко отметил, что ему приятно видеть, что муниципалитеты «наконец-то нас услышали и, засучив рукава, взялись за работу». Чиновник подметил, что в настоящее время новостные ленты пестрят сообщениями о том, что до конца июня в Сочи сдадут сразу три объекта, которые строятся с нарушением сроков: два литера ЖК «Раз. Два. Три» и один литер ЖК «Три капитана». Всего же в данный момент администрация города-курорта контролирует достройку 20 долгостроев.

«Закон о компенсационных мерах дал позитивный импульс процессу. И, конечно, очень важно, что муниципальные образования решили не стоять в стороне от процессов, которые происходят на строительном рынке Кубани», — акцентировал Алексенко.

Как сообщал «ФедералПресс», закон в защиту обманутых дольщиков приняли кубанские депутаты 24 апреля. Парламентарии отвели полгода на признание проблемными строек с затянутым строительством и обговорили нюансы компенсации девелоперам за достройку проблемного жилья, а также механизмы передачи им в аренду земли под долгостроями.