Ещё
Первый вице-губернатор Кубани: на днях сразу несколько долгостроев обретут нового инвестора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый вице-губернатор Кубани: на днях сразу несколько долгостроев обретут нового инвестора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«На вчерашнем совещании с инвесторами, в котором приняли участие крупнейшие застройщики края, очень продуктивно поработала администрация Краснодара. И есть уверенность, что на днях сразу несколько долгостроев обретут нового инвестора», — поделился вице-губернатор с кубанскими пользователями социальной сети.
Также, Андрей Алексеенко отметил, что ему приятно видеть, что муниципалитеты «наконец-то нас услышали и, засучив рукава, взялись за работу». Чиновник подметил, что в настоящее время новостные ленты пестрят сообщениями о том, что до конца июня в Сочи сдадут сразу три объекта, которые строятся с нарушением сроков: два литера ЖК «Раз. Два. Три» и один литер ЖК «Три капитана». Всего же в данный момент администрация города-курорта контролирует достройку 20 долгостроев.
«Закон о компенсационных мерах дал позитивный импульс процессу. И, конечно, очень важно, что муниципальные образования решили не стоять в стороне от процессов, которые происходят на строительном рынке Кубани», — акцентировал Алексенко.
Как сообщал «ФедералПресс», закон в защиту обманутых дольщиков приняли кубанские депутаты 24 апреля. Парламентарии отвели полгода на признание проблемными строек с затянутым строительством и обговорили нюансы компенсации девелоперам за достройку проблемного жилья, а также механизмы передачи им в аренду земли под долгостроями.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Владимир Путин отметил профессиональный подход Азарова к своей работе Макрон прибыл с визитом в Вашингтон Глава ГЭХ: упражняться с российскими газовыми турбинами дальше смысла нет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США70
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель219
Глава МЧС ответил Михалкову241
Назван доход говорившей с Путиным звезды20
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»130
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение