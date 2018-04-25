Жительница Балашихи подвергла сомнению легальность бизнеса по соседству с ней 

Вместо личного подсобного хозяйства предприниматель открыл личный автосервис. В редакцию телеканала «360» обратилась обеспокоенная жительница Балашихи. Расположенная по соседству автомастерская отравляет пенсионерке жизнь.
Сервис представляет шиномонтаж, автомойку, кузовные работы. К неприятному соседству с автосервисом Галина Кручинина уже привыкла. Стоит выпасть осадкам, как грязная вода с мойки устремляется на участок пенсионерки. Повсюду запах бензина, а из-за постоянного шума с территории мастерской теперь и куры нестись перестали.
Участок № 54 по Щелковскому шоссе был продан под ведение личного подсобного хозяйства. Сначала все так и было. Хозяева заложили фундамент, но на месте предполагаемого жилого дома появилась автомастерская. На претензии Галины Кручининой хозяин сервиса тотчас отреагировал. По словам пенсионерки, мужчина говорил, что подожжет ее дом.
В мастерской заверили, что бизнес «чистый». Съемке препятствовать не стали, но и документы демонстрировать отказались. Уголок потребителя отсутствует, что ставит под сомнение легальность работы сервиса.
Проверкой законности работы мастерской теперь займутся органы исполнительной власти. Галина Кручинина составила официальный запрос в Росреестр. А пока пенсионерке предстоит решить: либо продолжать терпеть угрозы в свой адрес, либо обратиться в полицию.