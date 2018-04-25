Диспетчеры из 12 филиалов «Мособлэнерго» завершили курс повышения квалификации

Диспетчерский персонал из 12 филиалов АО «Мособлэнерго» прошел обучение по программе повышения квалификации, разработанной специалистами учебно-тренировочного центра компании, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Программа очного курса «Оперативно-диспетчерское управление электрическим сетями 0,4-6-10 киловатт» рассчитана на 72 часа и включает комплекс занятий по основным аспектам работы диспетчерского персонала. В образовательный курс также вошли лекции по предупреждению производственного травматизма, оказанию доврачебной помощи, психологическим основам управления конфликтами.

«Работа диспетчера — это, в первую очередь, огромная ответственность и умение быстро принимать верные решения. Все это диспетчерам зачастую приходится делать в стрессовых ситуациях. От того, насколько профессионально и оперативно они будут действовать во время технологических нарушений, во многом зависит имидж всей компании», — сказал начальник учебно-тренировочного центра АО «Мособлэнерго» Сергей Кропачев.

Он отметил, что специально разработанный курс лекций позволит диспетчерам ощутимо повысить свою профессиональную квалификацию и применить полученные знания на практике.

Лекции для специалистов «Мособлэнерго» читали ведущие преподаватели Московского энергетического института, опытом поделились сотрудники центра управления сетями компании и разработчики специализированной программы «МОДУС», установленной в диспетчерских филиалов.

«До конца года компания планирует обучить по специализированному курсу «Оперативно-диспетчерское управление электрическим сетями 0,4-6-10 киловатт» еще порядка 40 диспетчеров филиалов. Занятия в группах по 12-14 человек будут организованы на базе учебно-тренировочного центра АО «Мособлэнерго», — заключается в материале.